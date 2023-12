Bầu Đức “đá cho vui” và thời của Nam Định

Vòng 4 V-League trở lại cuối tuần này sau gần một tháng ngưng nghỉ cho đội tuyển quốc gia đá hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đáng chú ý, Nam Định như một đại gia mới nổi đã nhảy lên đỉnh bảng sau ba trận toàn thắng, trong khi ông lớn một thời HA Gia Lai nằm cuối bảng xếp hạng.

HA Gia Lai lận đận ở đáy bảng… Ảnh: HẢI THỊNH

Nam Định nhờ có Thép Xanh nên mùa bóng mới có nhiều phương án trước các đối thủ.

Ảnh: HẢI THỊNH

Muốn vô địch phải có thật nhiều tiền

HA Gia Lai từ sau hai mùa vô địch cách đây 20 năm với mỗi sự gồng gánh mệt mỏi của ông bầu Đoàn Nguyên Đức cũng trồi sụt thất thường theo con đường kinh doanh của ông. Có thời bầu Đức ngao ngán với tình trạng một ông bầu có ảnh hưởng đến nhiều đội bóng đã nói đá cho vui vì “năm thằng ốm đánh một thằng mập cũng chết”.

Mới đây, đội bóng phố núi có dấu hiệu thoải mái hơn khi bầu Đức “xe duyên” với LPBank và chấp nhận cho ngân hàng này gắn đầu vào cái tên quen thuộc HA Gia Lai, kể cả học viện đào tạo trẻ. Người trong cuộc có thể hiểu thỏa thuận ngầm này của bầu Đức là dần chuyển giao quyền lực cho bầu Thụy, ông chủ của LPBank cũng là chủ chi của một số đội bóng phía Bắc.

Rất dễ hiểu phương pháp làm bóng đá của bầu Đức là chọn người đứng mũi chịu sào có tâm, có tầm và quan trọng nhất phải có tiền như lúc ông chia sẻ trong ngày gắn bó với nhà tài trợ mới. Con đường này của bầu Đức đã từng giúp ông sở hữu chân sút số 1 Đông Nam Á Kiatisak và nhiều đồng đội tuyển quốc gia Việt Nam, Thái Lan để làm trùm V-League hai mùa 2003-2004.

HA Gia Lai trong hơn 10 năm qua cứ mãi loay hoay “đá cho vui” vì không thể vô địch, do thiếu tiền sắm sửa cầu thủ chất lượng kiểu của Công an Hà Nội hay Nam Định mùa này. Cầu thủ giỏi của đội bóng phố núi do bầu Đức nuôi dưỡng và ký hợp đồng đào tạo dài hạn cũng dần bỏ CLB ra đi tìm nơi trả lương, thưởng cao hơn, cũng là thử thách mình ở môi trường mới ít nhàm chán hơn.

Thiếu tiền và thiếu người tài, HLV Kiatisak sắp sửa cạn hợp đồng mùa thứ ba cũng không có cách nào giúp đội bóng khá hơn. HA Gia Lai vừa bị loại khỏi Cúp Quốc gia, đá ba trận V-League đã thua hai, hòa một, nằm dưới đáy bảng. Chiều 3-12, chủ sân Pleiku khao khát có một chiến thắng trước B. Bình Dương để giải tỏa áp lực (FPT Play trực tiếp lúc 17 giờ) nhưng đội khách không phải dạng vừa dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức có tăng cường nhiều ngôi sao. HA Gia Lai có thể thua trận này, dù mục tiêu cuối cùng là trụ hạng sẽ hoàn thành.

Mới đây, đội bóng phố núi có dấu hiệu thoải mái hơn khi bầu Đức “xe duyên” với LPBank và chấp nhận cho ngân hàng này gắn đầu vào cái tên quen thuộc HA Gia Lai, kể cả học viện đào tạo trẻ.

Thời tới của bóng đá Nam Định

Những cuộc trao đổi quân giữa Nam Định và một số đội bóng thân quen cùng sự trợ giúp của anh em nhà Thép Xanh đã làm khởi sắc CLB vốn chỉ thường thường bậc trung ở V-League. Lịch thi đấu nhẹ nhàng ở đầu mùa này cũng giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trèo cao trên đỉnh bảng với duy nhất có ba trận toàn thắng TP.HCM 2-1, Khánh Hòa 3-2, Quảng Nam 2-1.

Nam Định như một đại gia mới nổi và rủng rỉnh tiền mua sắm cầu thủ. Đây là điều kiện có tính quyết định cho ông thầy trẻ Vũ Hồng Việt 44 tuổi thỏa sức sáng tạo và xoay tua đội hình. Mối quan hệ rộng rãi và mật thiết của nhà tài trợ với các đối tác như người trong gia đình còn là một ưu thế lớn mà các CLB khác không dễ có.

Chiều 3-12, Nam Định ở thế làm khách Hà Tĩnh (FPT Play trực tiếp lúc 17 giờ) vẫn có giá nằm kèo trên do nội lực mạnh hơn và tinh thần phấn chấn hơn. Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công chưa biết thắng sau ba trận (hòa hai, thua một) và nhiều khả năng tiếp tục mất điểm trước Nam Định đang lên hương.

Dù chưa gặp phải thuốc thử nặng ký nhưng Nam Định là một thế lực mới khiến các đối thủ phải nể trọng cả trên sân cỏ lẫn hậu trường. Và một khi thời đã tới thì không ai cản nổi thầy trò HLV Vũ Hồng Việt rộng đường băng băng về đích.•

Các trận đấu khác ở vòng 4 V-League Chiều 2-12, một cuộc chạm trán thú vị sắp diễn ra trên sân Vinh, khi hậu vệ của SL Nghệ An những năm 1990 Văn Sỹ Sơn dẫn dắt tân binh Quảng Nam về quê đối đầu với đàn cháu Phan Như Thuật của SL Nghệ An (FPT trực tiếp lúc 17 giờ). Cả hai đội bóng đều rất cần 3 điểm, sau ba trận chưa biết thắng và nằm trong top 3 phía dưới tính lên. Nhà cựu vô địch Quảng Nam dù mới lên V-League trở lại nhưng không lép vế chủ sân Vinh có nhiều biến động về lực lượng. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có khả năng từ hòa đến thắng SL Nghệ An. Cùng ngày, Khánh Hòa sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải tiếp khách Thanh Hóa khó chịu (FPT Play trực tiếp lúc 18 giờ). Năm ngoái, thầy trò HLV Popov từng vô địch Cúp Quốc gia, hạng tư V-League nên mùa này cố gắng cải thiện thành tích và Khánh Hòa là mục tiêu dễ lấy 3 điểm. Ba trận đấu còn lại ở vòng 4 V-League: Ngày 3-12, Hà Nội - Bình Định (19 giờ 15), TP.HCM - Viettel (19 giờ 15); ngày 4-12, Hải Phòng - Công an Hà Nội (18 giờ). TT

GIA HUY - NHƯ QUỲNH