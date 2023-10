Bellingham rực sáng, Real Madrid ngược dòng hạ Barcelona

Tiền đạo trẻ người Anh tiếp tục phong độ chói sáng với cú đúp vào lưới đại kình địch Barcelona giúp Real Madrid ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 tại sân Montjuic khuya 28-10.

Nketiah lập hat-trick, Arsenal ‘hủy diệt’ Sheffield United (PLO)- Arsenal dễ dàng đánh bại đội cuối bảng Sheffield United với tỷ số 5-0 trên sân Emirates ở vòng 10 Premier League, với chiến thắng này, Arsenal tạm leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Trận El Clasico vòng 11 La Liga trên sân Montjuic diễn ra với thái độ thận trọng đến từ hai đội ngay từ những phút đầu tiên. Barca và Real Madrid triển khai lối bóng chặt chẽ khiến nhịp độ trận đấu diễn ra chậm. Bất ngờ đến ở phút thứ 6, Tchouameni mắc sai lầm, Alaba không kịp phá bóng để Gundogan thoát xuống rất nhanh dứt điểm đánh bại Kepa, mở tỉ số 1-0 cho Barca.

Gundogan vui mừng sau khi mở tỉ số cho Barca. Ảnh: GETTY

Sau bàn mở tỉ số, Barca liên tục có những tình huống ép sân đội khách. Phút thứ 16, Gavi có pha tranh chấp hợp lý lấy bóng từ chân Toni Kroos, tung đường chuyền cho Fermin Lopez thoát xuống xâm nhập vòng cấm dứt điểm vào góc gần tuy nhiên bóng lại tìm đến cột dọc. Sau tình huống nguy hiểm, thời gian còn lại của hiệp một chứng kiến lối đá kiểm soát bóng từ đội chủ nhà khiến nhịp độ trận đấu giảm xuống đáng kể.

Sang hiệp 2, Real Madrid dần có những cơ hội rõ rệt hơn sau khi HLV Ancelotti đưa ra những sự thay đổi khu vực tuyến giữa. Sự có mặt của bộ đôi Luka Modric và Camavinga giúp tuyến giữa của Real Madrid ổn định hơn và dần kiểm soát lại thế trận trước Barca. Cơ hội đến với Camavinga ở phút 67 khi anh tung cú sút căng khiến thủ môn Ter Stegen phải trổ tài đấm bóng.

Chỉ một phút sau, từ một tình huống lộn xộn trước vòng cấm địa, Jude Bellingham khống chế bóng một nhịp sau đó tung cú sút căng về góc xa khung thành đánh bại hoàn toàn thủ môn Ter Stegen, gỡ hòa 1-1 cho “Los Blancos”.

Jude Bellingham tung cú dứt điểm căng gỡ hòa cho Real. Ảnh: GETTY

Tiền đạo người Anh sau đó khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của mình bằng việc hoàn tất cú đúp ở phút 90+2. Từ tình huống bóng từ giữa sân ra biên phải, Carvajal căng ngang vào vòng cấm. Modric tiếp bóng và vô tình trở thành pha kiến tạo để Bellingham áp sát đá tung lưới thủ thành Ter Stegen, đem về màn lội ngược dòng hoàn hảo của Real Madrid ngay trên sân nhà của Barca.

Bellingham là bản hợp đồng thành công của Real. Ảnh: GETTY

Với chiến thắng trước Barca, Real Madrid tiếp tục chiếm ngôi đầu bảng La Liga với 28 điểm sau 11 trận, bằng điểm nhưng hơn hiệu số so với Girona. Barca hiện xếp thứ 3 và kém 4 điểm so với Real Madrid. Họ cần phải nỗ lực trong những trận đấu tới để thu hẹp khoảng cách so với đại kình địch.

'Bữa tiệc' bóng đá cuối tuần: El Clasico, derby Manchester và quả bóng vàng (PLO)- Cuối tuần này, người hâm mộ bóng đá sẽ liên tục được thưởng thức 2 trận đấu tâm điểm là El Clasico và Derby thành Manchester. Ngoài ra, đêm gala trao giải Quả Bóng Vàng năm 2023 cũng sẽ hấp dẫn không kém được diễn ra vào rạng sáng 31-10 (giờ Hà Nội).

MINH TRÍ