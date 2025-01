Fulham vs MU: Quỷ đỏ gặp khó 26/01/2025 10:00

Sau chuỗi trận bết bát, MU cũng đang có những tia sáng hiếm hoi sau loạt trận tuần qua. Đầu tiên là chiến thắng nghẹt thở Arsenal ở vòng 3 FA Cup, khi chỉ chơi với 10 người trên sân nhưng Quỷ đỏ vẫn giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu. Tiếp đến là chiến thắng nghẹt thở trước đội chót bảng Southampton với tỷ số 3-1 nhờ vào cú hat-trick ngoạn mục của Amad Diallo.

Giữa tuần trước, MU cũng có chiến thắng quan trọng trước Rangers với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ 7 vòng phân hạng Europa League. Với chiến thắng này, MU tạm thời lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải đấu này.

Hàng công MU đang trông chờ vào sự tỏa sáng của Amad Diallo. Ảnh: Getty

Tuy có 3 chiến thắng nhưng thực tế MU đang có quá nhiều vấn đề trong lối chơi của mình, bởi xen giữa vào đó là trận thua Brighton 1-3 ngay trên sân nhà Old Trafford, HLV Amorim đang nỗ lực tìm lời giải cho hàng công của Quỷ đỏ, tiền đạo của MU có phong độ không ổn định và thường rơi vào bế tắc nếu đối phương chơi pressing.

Ở vòng 22 vừa qua, MU nhận trái đắng bằng trận thua tan nát 1-3 trước Brighton, kết quả gần như được dự đoán từ trước khi ‘Chim mòng biển’ rất thích đối đầu với MU và thường mang về những kết quả tích cực.

Sau 22 lượt trận, MU vẫn đang chìm ở nửa dưới bảng xếp hạng, giành được 26 điểm và đứng thứ 13. Mùa giải đã bắt đầu đi vào giai đoạn nước rút, nếu MU muốn lọt vào Top 6 thì bắt buộc phải thắng ở những giai đoạn quan trọng này.

Hàng thủ MU nên cẩn trọng trước các pha phản công tốc độ của Fulham. Ảnh: Getty

Hành quân làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham ở vòng 23 Premier League là thử thách rất lớn cho MU, giống như Brighton, Fulham thường hay ngáng chân các ông lớn. Đoàn quân của HLV Marco Silva từng bắt Tottenham, Arsenal, Liverpool hay Chelsea phải chia điểm.

Sau khởi động không mấy thành công thì Fulham dần trở lại với vai trò ‘kẻ ngáng đường’, giành được 33 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng là một thành công ngoài mong đợi cho Fulham. Với vị trí này, CĐV Fulham hoàn toàn có thể tự tin cho vị trí trụ hạng thành công, hoặc xa hơn là Top 6.

Tiếp đón MU trên sân nhà, Fulham đặt mục tiêu trả món nợ cũ khi thua Quỷ đỏ trên sân Old Trafford ở trận lượt đi. Mục tiêu này hoàn toàn có thể hoàn thành khi MU đang có phong độ không cao và thường chơi không ổn định.

Fulham đang thi đấu rất thăng hoa, đặc biệt trước các ông lớn, quỷ đỏ gặp khó. Ảnh: Getty

Xét về thành tích trong quá khứ thì Fulham không thể so sánh với MU, chỉ tính 5 trận gần nhất thì chủ sân Old Trafford đã thắng 4 thua 1. Thông tin lực lượng, MU hành quân làm khách trên sân Craven Cottage không có sự phục vụ của Victor Lindelof, Luke Shaw, Mason Mount và Jonny Evans. Chủ nhà Fulham cũng thiếu vắng Kenny Tete và Reiss Nelson do chấn thương. Trận đấu giữa Fulham và MU sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ, ngày 27-1.