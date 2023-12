Bến Tre sẽ đấu giá quyền khai thác 6 mỏ cát

Mới đây, UBND tỉnh Bến Tre đã có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (khai thác cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2024.

Theo kế hoạch, số khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát lòng sông gồm 6 khu vực mỏ nằm trong quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó 3 khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng năm 2018 và 3 khu vực mỏ trên sông Ba Lai chưa có kết quả thăm dò.

Phương tiện đang khai thác cát tại mỏ cát được cấp phép trên sông Cổ Chiên. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Các mỏ đã có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng gồm: Mỏ Quới Sơn trên sông Tiền (thuộc xã Quới Sơn, huyện Châu Thành); Mỏ An Đức – An Hòa Tây trên sông Hàm Luông (thuộc xã An Đức và xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri); Mỏ An Hiệp – An Ngãi Tây trên sông Hàm Luông (thuộc xã An Ngãi Tây và xã An Hiệp, huyện Ba Tri). Trữ lượng đưa ra đấu giá các mỏ cát này hơn 4,2 triệu m3 cát.

Các mỏ chưa có kết quả thăm dò gồm: Khu vực sông Ba Lai, xã Phong Nẫm (huyện Giồng Trôm), xã Long Hòa (huyện Bình Đại); Khu vực sông Ba Lai xã Phong Nẫm, xã Châu Hòa (huyện Giồng Trôm), xã Châu Hưng, xã Thới Lai ( huyện Bình Đại); Khu vực sông Ba Lai xã Châu Hòa, xã Châu Bình (huyện Giồng Trôm), xã Tân Mỹ (huyện Ba Tri) và xã Thới Lai, xã Lộc Thuận, xã Phú Long (huyện Bình Đại). Trữ lượng dự báo đưa ra đấu giá các mỏ cát này hơn 10,6 triệu m3 cát.

UBND tỉnh Bến Tre giao Sở TN&MT tỉnh rà soát quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của từng mỏ theo quy định; xác định giá khởi điểm; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và chủ trì tổ chức đấu giá quyền khai thác cát tại các mỏ theo quy định đối với các khu vực đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Việc đấu giá đưa vào khai thác cát tại các khu vực mỏ cát nói trên nhằm đáp nhu cầu vật liệu san lấp cho các công trình trọng yếu của tỉnh Bến Tre để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

An Giang hủy kết quả đấu giá mỏ cát 2.800 tỉ đồng (PLO)- UBND tỉnh An Giang đã hủy bỏ kết quả đấu giá quyền khai thác cát mỏ cát hơn 2.800 tỉ mà công ty S-T.Home trúng đấu giá và công ty cũng mất luôn 1 tỉ đồng đã đặt cọc

ĐÔNG HÀ