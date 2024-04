Bí thư Quảng Nam chỉ đạo xử lý vướng mắc 3 dự án của Bách Đạt An 09/04/2024 14:49

Ngày 9-4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có văn bản giao các đơn vị thực hiện kết luận của ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TN

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với chủ đầu tư, nhà phân phối đất nền và các cơ quan liên quan của tỉnh; UBND thị xã Điện Bàn (mời thường trực Tỉnh ủy tham dự) để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết vụ việc liên quan đến ba dự án do Công ty Cổ phần Bách đạt An làm chủ đầu tư.

Cụ thể, ba dự án gồm Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside.

Ông Triết yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo việc triển khai thi hành án đối với Công ty Cổ phần Bách Đạt An theo hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng Cục thi hành án dân sự.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả buổi làm việc, đề xuất cụ thể về quan điểm, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan đến Công ty Cổ phần Bách Đạt An để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo trong tháng 4-2024.

Trước đó, trong một thời gian dài, người dân ký hợp đồng mua đất tại các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An đã kéo đến trụ sở các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đề nghị can thiệp, đòi quyền lợi, yêu cầu chủ đầu tư cấp sổ hồng, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Vụ việc tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Bách Đạt An và Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam (đơn vị phân phối các sản phẩm của Bách Đạt An) đã được tòa án xét xử, bản án có hiệu lực. Tuy nhiên, đến nay khoảng 1.000 người mua đất vẫn chưa nhận được sổ.

Được biết, năm 2017, Công ty cổ phần Bách Đạt An đã ký hợp đồng giao Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam phân phối khoảng 1.100 lô đất của ba dự án trên, sau đó hai bên tranh chấp, kiện tụng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua đất.