BIC dành 18.000 phần quà tặng khách hàng Bancassurance

Cụ thể, trong thời gian diễn ra chương trình, chỉ với giấy chứng nhận bảo hiểm có mức phí từ 3 triệu đồng của các sản phẩm BIC Bình An, BIC Bình An Doanh Nghiệp, BIC Bảo An Doanh Nghiệp, BIC Home Care, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ngay quà tặng là bộ khăn cao cấp hoặc áo mưa BIC.

BIC hiện là một trong 6 công ty bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần và là một trong 3 nhà bảo hiểm có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường.

Trong lĩnh vực cung cấp bảo hiểm qua ngân hàng, BIC là một trong những công ty bảo hiểm tiên phong triển khai Bancassurance tại Việt Nam. Trong 16 năm phục vụ và cung cấp các sản phẩm cho các khách hàng tham gia bảo hiểm tại ngân hàng, BIC luôn không ngừng hoàn thiện sản phẩm, cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ và nâng cao công tác chăm sóc khách hàng, mang tới cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ hiện đại, nhanh chóng và tiện lợi nhất.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ các công ty thành viên, Phòng Kinh doanh của BIC, các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc, truy cập website bic.vn hoặc gọi hotline 1900 9456.

HỒNG HẠNH