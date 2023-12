Ghi nhận của PLO, tối 31-12, hàng vạn người dân đổ về khu vực quảng trường Nhà hát TP, khu vực dải vườn hoa trung tâm TP Hải Phòng để đón xem chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 khiến khu vực này luôn trong tình trạng ùn tắc.

Theo Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng, để phục vụ người dân, TP tổ chức chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Chào năm mới 2024”. Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như NSƯT Khánh Hòa, ca sĩ Vicky Nhung, ca sĩ Giana, Đạt Ozy, Mai Hằng, Á hậu Nhí thế giới Hoàng Vân, Rapper D.Lee, Rapper Công Beat.

"Biển người" đổ về khu vực quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng để theo dõi chương trình chào năm mới và màn bắn pháo hoa tầm thấp. Ảnh: NGỌC SƠN

Ngay sau chương trình là phần bắn pháo hoa tầm thấp, lần đầu tiên được Hải Phòng tổ chức bắn vào dịp Tết Dương lịch.

Để phục vụ người dân, Hải Phòng cũng triển khai 8 điểm gửi xe miễn phí xung quanh khu vực trung tâm TP. Dù vậy, theo ghi nhận, lượng người quá đông đổ về trung tâm TP khiến các điểm gửi xe này quá tải, không đủ để đáp ứng.

Công an TP Hải Phòng huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ phân luồng giao thông, cấm phương tiện vào một số tuyến phố: Cầu Đất - Hoàng Văn Thụ - Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Quang Trung - Đinh Tiên Hoàng… nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực tổ chức sự kiện.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận tại Hải Phòng:

Các tuyến phố hướng về khu vực quảng trường Nhà hát TP đều chật kín người. Ảnh: NGỌC SƠN

Nhiều em bé được bố mẹ đưa đi cùng để cùng hoà mình vào khoảnh khắc đón chào năm mới. Ảnh: NGỌC SƠN

Người dân chăm chú theo dõi chương trình "Hải Phòng - Chào năm mới 2024". Ảnh: NGỌC SƠN

Chương trình nghệ thuật chào năm mới được tổ chức kéo dài từ 20 giờ đến thời khắc chuyển giao năm mới. Ảnh: NGỌC SƠN

Khoảnh khắc pháo giấy, pháo hoa cùng được bắn lên chúc mừng năm mới tại Hải Phòng. Ảnh: NGỌC SƠN

Người dân hào hứng theo dõi, ghi lại những bức hình trong lần đầu tiên Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch. Ảnh: NGỌC SƠN