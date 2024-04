Big Boom Dance Team từ TP.HCM giành quán quân Dalat Best Dance Crew ở Đà Lạt 30/04/2024 08:37

(PLO)- Với màn thể hiện xuất sắc, nhóm Big Boom Dance Team đã giành giải quán quân của Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup trong đêm 29-4.

Đêm chung kết Bảng Phong trào mở rộng của Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup khép lại tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào tối 29-4.

Big Boom Dance Team từ TP HCM giành quán quân Dalat Best Dance Crew ở Đà Lạt. Ảnh: VT

Sau hai mùa thành công, Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup quay trở lại với chủ đề “Be You, Be Unique - Khẳng định chất tôi”.

Với chủ đề lần này, Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm màu sắc cá nhân – điều riêng biệt định hình cá tính, sự khác biệt của thế hệ trẻ hiện nay thông qua các màn trình diễn vũ đạo bùng nổ từ chủ đề nói trên.

Các tiết mục vũ đạo sôi động đã thể hiện tinh thần nhiệt huyết, khẳng định chất riêng của mỗi nhóm, mỗi cá nhân và lan tỏa những năng lượng tích cực, đam mê nhảy múa đến với tất cả mọi người.

Đội thi đến từ Trường PTTH chuyên Bảo Lộc khuấy động đêm chung kết

Anh Ndu Ha Biên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng cho biết sự thành công của giải đấu về nhảy múa hiện đại DaLat Best Dance Crew - Hoa Sen Home International Cup đã tạo tiếng vang không chỉ ở trong nước mà còn ở quốc tế.

Phong trào nhảy hiện đại trong toàn tỉnh cũng đã được đẩy mạnh và nhận được nhiều sự đánh giá tích cực của dư luận xã hội. Đây chính là động lực để cuộc thi ngày càng mở rộng quy mô hoành tráng hơn, chất lượng hơn và chuyên nghiệp hơn.

DaLat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup thực sự mang tới sân chơi bùng nổ sức trẻ, đầy tính sáng tạo và hấp dẫn.

Chương trình diễn ra trong dịp nghỉ lễ đã thu hút hàng du khách đến tham dự và tạo ra điểm nhấn trong các hoạt động phục vụ vui chơi, giải trí cho nhân dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Vòng chung kết cuộc thi góp phần giới thiệu mảnh đất Lâm Đồng đến với bạn bè trong và ngoài nước, đây cũng là một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và đáng sống… góp phần kích cầu, thu hút du khách đến với Lâm Đồng.

14 đội nhảy phong trào đến từ Lâm Đồng cùng 4 đội nhảy đến từ các trường đại học tại TP.HCM là Big Boom Dance Team, SILVER TEAM, B2C và MAX Crew đã tạo nên đêm chung kết đầy sắc màu.

Kết quả cuối cùng, Big Boom Dance Team đoạt giải quán quân Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup.