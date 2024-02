Bình Dương, Bình Phước: Hơn 3.600 thanh niên lên đường nhập ngũ

(PLO)- UBND quận Thanh Xuân vừa có thông tin ban đầu về việc một chung cư mini tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) phải di dời người dân để đảm bảo an toàn do các cột bê tông ở ngôi nhà này bị nứt, không đảm bảo an toàn trong nhiều ngày qua…