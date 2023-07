Bình Thuận ra quân trấn áp tội phạm bảo kê, băng nhóm...

(PLO)- Lực lượng Công an tỉnh quyết tâm trừng trị các loại tội phạm, “tuyên chiến” với các nhóm tội phạm có tổ chức, hành vi lấn chiếm đất, tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản...

Ngày 14-7, Công an tỉnh Bình Thuận phát động Lễ ra quân Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phát biểu, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tham mưu, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia cùng lực lượng công an trong tấn công trấn áp tội phạm.

Toàn ngành triển khai các kế hoạch, phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo kế hoạch đã đề ra.

Lực lượng Công an tỉnh phải quyết tâm trừng trị các loại tội phạm, “tuyên chiến” với các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, các hành vi lấn chiếm đất, “cướp đất”, tội phạm liên quan tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Các hành vi khai thác khoáng sản, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng hung khí, vũ khí trái phép, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, thiết lập trật tự xã hội với quyết tâm làm thay đổi diện mạo về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải làm tốt công tác nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, có kế hoạch đấu tranh cụ thể đối với từng loại tội phạm, phấn đấu kìm giữ và làm giảm tình hình tội phạm.

Đặc biệt với các băng nhóm mới manh nha hình thành thì phải tập trung lực lượng đấu tranh để “bóp chết từ trong trứng nước” các băng nhóm đang hoạt động.

Phải đấu tranh theo phương châm “cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ”, có đối sách quản lý số đối tượng đã triệt phá, làm tan rã, không để các đối tượng tái hoạt động trở lại.

“Công an các đơn vị, địa phương nào để tình hình an ninh, trật tự thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách diễn biến phức tạp, gây bất an trong quần chúng nhân dân nhưng không có biện pháp đấu tranh, triệt phá, để cơ quan công an cấp trên tổ chức lực lượng trực tiếp đấu tranh triệt phá thì Thủ trưởng các đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh" - Giám đốc Công an tỉnh quán triệt.

“Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ kiên quyết, kiên trì và quyết tâm làm thuần khiết, trong sạch nội bộ, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực “nhạy cảm”, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm, với tinh thần kiên quyết “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhất là các trường hợp sai phạm liên quan đến biểu hiện bao che, làm ngơ cho tội phạm hoạt động” - Đại tá Lê Quang Nhân khẳng định.

Sau phát biểu của lãnh đạo địa phương và Công an tỉnh, các lực lượng Công an tỉnh đã biểu dương lực lượng và bắt đầu từ 7g sáng nay 14-7, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm chính thức được triển khai.

PHƯƠNG NAM