Bộ Công an trao bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sỹ hy sinh tại đèo Bảo Lộc

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân ba liệt sỹ hy sinh tại đèo Bảo Lộc.

Chiều 1-8, Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân ba CSGT là ba liệt sỹ hy sinh tại đèo Bảo Lộc.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Quản Thiện Hùng - Phó Cục trưởng Cục X01 cùng đoàn công tác Bộ Công an và lãnh đạo UBND, Công an tỉnh Lâm Đồng, huyện Đức Trọng đã đến nhà liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng trao quyết định.

Thiếu tướng Tuyến đã ân cần, thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sỹ Nguyễn Khắc Thường sớm vượt qua đau thương, mất mát không gì bù đắp được.

"Sự hi sinh của các đồng chí thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ...", Thiếu tướng Tuyến nói thêm.

Sau đó, đoàn Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đến nhà Liệt sĩ Lê Ánh Sáng tại TP Bảo Lộc và nhà Liệt sĩ Lê Quang Thành tại TP Đà Lạt để trao quyết thăng cấp bậc hàm và bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân hai liệt sỹ.

Bằng Tổ quốc ghi công của ba liệt sỹ là do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 31-7-2023 của Thủ tướng Chính phủ, còn việc thăng cấp bậc hàm vượt bậc là do Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng quân hàm với Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường lên Trung tá, Đại úy Lê Quang Thành lên Thiếu tá, Thượng úy Lê Ánh Sáng lên Đại úy.

Đây là ba chiến sĩ CSGT thuộc Trạm CSGT Madagui (PC08 - Công an Lâm Đồng) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Cụ thể, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, ba liệt sĩ nói trên đã bị một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp cùng với một người dân tham gia hỗ trợ việc cứu hộ.

Ban cứu trợ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng trích quỹ cứu trợ tỉnh, hỗ trợ thân nhân mỗi liệt sỹ 30 triệu đồng.

VÕ TÙNG - TỰ SANG