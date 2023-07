Đồng đội, người thân trắng đêm bên 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

(PLO)- “Dù bị thương nhưng chúng tôi không ngủ được, quá đau xót khi đồng đội hy sinh nên ra đây cùng các anh và gia đình” một CSGT may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc nghẹn ngào nói.

Thời tiết tại khu vực huyện Đạ Huoai và đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng mưa dầm từ chiều tối đến đêm khuya và tới sáng nay, có thời điểm mưa rất to và kéo dài nhiều giờ, sấm chớp liên tục nhưng người thân, đồng đội của nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc vẫn đang túc trực tại hiện trường, bệnh viện.

Không ngủ được nên đến bên đồng đội

Có mặt tại khu vực Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai, từ đêm khuya hôm trước tới sáng 31-7, chúng tôi chứng kiến xe công vụ, xe cá nhân của đồng đội, người thân Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Đại uý Lê Ánh Sáng và Thượng uý Lê Quang Thành liên tục vào ra.

Ai cũng đau xót trước cảnh thi thể các nạn nhân đầy vết trầy xước, không còn nguyên vẹn do vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc gây ra.

Tại khu vực nhà thể, tiếng người thân khóc nấc khi đến nhìn mặt con, cháu, chồng… lần cuối đã làm cả Trung tâm y tế không khỏi thương xót. Tại đây, các đồng đội anh Thường, anh Sáng và Thành là cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Đạ Huoai luôn túc trực ở bên phòng khám nghiệm tử thi, an ủi, động viện người thân các nạn nhân.

Đến khoảng 2 giờ sáng, Thượng tá Nguyễn Thanh Nam - Trưởng Công an huyện Đạ Huoai cũng từ hiện trường trở về Trung tâm y tế để chỉ đạo công tác khám nghiệm tử thi, hỗ trợ, động viện người thân các gia đình nạn nhân.

Ít phút sau đó, hai cán bộ CSGT Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Hưng, là hai đồng đội may mắn thoát nạn gang tất trong cơn sạt lở cũng đến Trung tâm ý tế. Cả Trung và Hưng đều bị thương ở chân và đi lại còn khó khăn.

“Chân chúng tôi vẫn còn đau, mà đau xót quá, chúng tôi không thể nào ngủ được nên ra đây ở bên đồng đội” Trung nói thêm.

Có anh mới đám hỏi được 4 ngày

Phía bên ngoài cổng Trung tâm y tế, Anh Ngữ, người thân của Đại uý Lê Ánh Sáng ngồi trong một góc khuất với vẻ mặt thất thần.

Theo anh Ngữ, Sáng là người anh em và Sáng đang chuẩn bị cưới vợ, người thân và bạn bè, gia đình quê Sáng ở miền Trung đang rất trông chờ Sáng đưa cô dâu về.

“Khi hay tin có vụ sạt lở, tôi đã liên lạc với Sáng nhưng không được thì nghi có điều không lành. Do hiện trường vụ sạt lở đang phong toả nên tôi đã đi xe từ TP Bảo Lộc vòng qua đèo Con Ó để đến Trung tâm y tế với Sáng” anh Ngữ chia sẻ thêm.

Nói chuyện với chúng tôi cứ ba, năm phút, anh Ngữ lại lấy điện thoại gọi điện thông tin tình hình của Đại uý Sáng được tìm thấy trong tình trạng thi thể không nguyên vẹn cho người thân khiến chúng tôi nghe xong cũng rất đau xót.

Theo đồng đội của Đại uý Sáng, Đại uý Sáng vừa tổ chức đám hỏi được bốn ngày, thời điểm xảy ra vụ việc Sáng đang thực hiện nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại Vào hơn hơn 14 giờ ngày 30-7, một vụ sạt lở đã xảy ra tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc làm ba chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ hy sinh, một người dân mất tích, một xe khách loại 52 chỗ chạy ngang cũng bị khối đất đá đè trúng nhưng rất may toàn bộ hành khách đều an toàn. Các chiến sĩ hy sinh gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Đại uý Lê Ánh Sáng và Thượng uý Lê Quang Thành thuộc tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Madagui phụ trách nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để giữ gìn ANTT và ATGT trên đèo Bảo Lộc. Vụ việc sau đó được lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng thực hiện cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Thi thể Thiếu tá Thường, Đại uý Sáng và Thượng uý Thành được tìm thấy ngay sau đó, riêng người còn lại vẫn đang mất tích. Các lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tối đa để tìm kiếm.

TỰ SANG - VÕ TÙNG