Bộ Công Thương họp về bảo đảm an toàn hệ thống điện trước thời điểm bão số 3 đổ bộ 06/09/2024 16:25

Ngày 6-9, Bộ Công Thương tổ chức họp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) về việc đảm bảo an toàn hệ thống điện trước ảnh hưởng của bão số 3.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Cường - Chủ tịch HĐTV NSMO cho biết, để chủ động ứng phó với siêu bão số 3, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, NSMO đã yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, tăng cường theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; Đồng thời rà soát công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai như: Hệ thống ứng phó khẩn cấp, nguồn điện tự dùng, thông tin liên lạc, phương án phòng chống thiên tai cho trụ sở.

Bên cạnh đó, sẵn sàng nguồn lực trang thiết bị, phương tiện vật tư để nhanh chóng khắc phục kịp thời sự cố có thể xảy ra, tránh ảnh hưởng đến công tác vận hành hệ thống điện, thị trường điện.

Bộ Công Thương họp với EVN, NSMO về đảm bảo an toàn hệ thống điện trước ảnh hưởng của bão số 3.

NSMO cũng yêu cầu các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với EVN, các công ty truyền tải điện khu vực, rà soát những trạm đường dây có khả năng phải cô lập do sạt lở, ngập lụt hay sự cố cũng như lập phương án kết dây, lập phương thức vận hành, phương án xử lý sự cố, phương án khôi phục…

Về phía EVN, Chủ tịch HĐTV Đặng Hoàng An cho biết tập đoàn đã lập phương án ứng phó, hệ thống cung ứng điện và lưới điện được dự báo sẽ bị ảnh hưởng lớn, làm việc với các đơn vị bạn để khi cần thiết có thể huy động nguồn lực hỗ trợ ứng phó, xử lý.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công điện số 6650 mà Bộ ban hành ngày 4-9 về ứng phó với bão số 3. Trong đó nhận định cơn bão có thể ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện với mức gió mạnh và lượng mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, nhất là các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong ngành Công Thương không được chủ quan, lơ là, chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với phương châm "04 tại chỗ”.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng yêu cầu triển khai các phương án ứng phó với diễn biến của bão số 3, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng.

Bảo đảm an toàn công trình điện lực và an toàn khu vực hạ du các công trình thủy điện thuộc phạm vi quản lý. Tăng cường kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị tự kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ đập và lưới điện truyền tải, phân phối đảm bảo cấp điện an toàn cho công tác phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân…