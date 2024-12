Bộ trưởng Phan Văn Giang: Vũ khí trưng bày tại lễ kỷ niệm 80 năm phải thể hiện được sức mạnh của Quân đội 12/12/2024 22:21

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối để tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội thành công.

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, chiều 12-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo) và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024).

Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Chỉ đạo và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi tổng duyệt.

Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi tổng duyệt. Ảnh: Cổng TTĐT BỘ QUỐC PHÒNG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là sự kiện trọng đại của đất nước và Quân đội.

Do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành các phần việc quan trọng; làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối để tổ chức Lễ kỷ niệm thành công.

Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý công tác trang trí khánh tiết tại Lễ kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, thể hiện đúng quy mô, tầm vóc của sự kiện. Các loại vũ khí trang bị trưng bày ngoài trời tại nơi tổ chức Lễ kỷ niệm phải được sắp xếp, bố trí ở vị trí hợp lý, thể hiện được sức mạnh của Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Cổng TTĐT BỘ QUỐC PHÒNG

Đối với chương trình sử thi nghệ thuật biểu diễn tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu phải bảo đảm bố cục chặt chẽ, logic về quá trình ra đời, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam.

Trong đó, các tiết mục biểu diễn, hình ảnh minh họa phải thể hiện được sự trưởng thành lớn mạnh và chiến công của Quân đội ta trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời làm nổi bật chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật tại buổi tổng duyệt. Ảnh: Cổng TTĐT BỘ QUỐC PHÒNG

Nổi bật trong Lễ kỷ niệm là Chương trình sử thi nghệ thuật với thời lượng hơn 30 phút, gồm các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, khái quát toàn bộ lịch sử ra đời, chiến đấu, chiến thắng của Quân đội cũng như khẳng định vai trò to lớn của QĐND Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.