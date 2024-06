Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ưu tiên với Washington 01/06/2024 14:39

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 1-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh rằng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn là "ưu tiên" với Washington, đồng thời khẳng định Mỹ chỉ được an toàn nếu châu Á được an toàn.

“Mỹ chỉ có thể an toàn nếu châu Á được an toàn và đó là lý do tại sao Mỹ từ lâu đã duy trì sự hiện diện ở khu vực này" - ông Austin nói.

Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng Washington đang quá tập trung vào giúp đỡ Ukraine đối phó Nga và hỗ trợ cho cuộc chiến của Israel ở Gaza, và từ đó giảm bớt chú ý vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trả lời vấn đề này, ông Austin nhấn mạnh: “Bất chấp những cuộc đụng độ lớn ở châu Âu và Trung Đông, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn là nơi hoạt động ưu tiên của chúng tôi”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: REUTERS

Ông Austin đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân hồi 31-5 để trao đổi nhiều vấn đề quan trọng, bên lề Shangri-La 2024.

Đây là cuộc hội đàm quân sự trực tiếp thực chất đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước sau 18 tháng qua. Bắc Kinh cắt đứt liên lạc quân sự với Mỹ vào năm 2022 để đáp trả chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi.

Theo Channel News Asia, cuộc hội đàm giữa hai bộ trưởng hôm 31-5 mang lại hy vọng về việc hai bên nối lại đối thoại quân sự, nhằm giúp ngăn chặn các vấn đề nóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bộ trưởng Austin cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại liên lạc giữa 2 bên quân đội "trong những tháng tới".

“Tôi đã nói với Bộ trưởng Đổng Quân rằng nếu ông ấy gọi cho tôi về một vấn đề khẩn cấp, tôi sẽ trả lời điện thoại. Và tôi chắc chắn hy vọng rằng ông ấy cũng sẽ làm như vậy" - ông Austin nói.