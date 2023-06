Bộ trưởng Tô Lâm thăm gia đình các liệt sỹ ở Đắk Lắk

(PLO)- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những cán bộ, chiến sĩ công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh, gia đình các anh cũng gánh nỗi mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ngày 29-6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Đắk Lắk.

Chia sẻ với gia đình các cán bộ, chiến sĩ về sự mất mát đau xót này, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những cán bộ, chiến sĩ công an giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh, gia đình các anh cũng vậy, phải gánh nỗi mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công an hy sinh, có nhiều hình thức động viên, chia sẻ để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng Công an Nhân dân sớm vượt qua nỗi đau này.

Thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ, thiếu tá Hoàng Trung, Bộ trưởng Tô Lâm xúc động, chia sẻ: “Hy sinh giữa thời bình, thiếu tá Hoàng Trung và đồng đội là tấm gương rất tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân để bảo vệ tính mạng nhân dân, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Dặn dò hai con của liệt sỹ, Thiếu tá Hoàng Trung, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn hai cháu tiếp tục thay bố, trở thành chỗ dựa cho gia đình, động viên bà, động viên mẹ, noi gương bố, học tập tốt, phát huy truyền thống rất đáng tự hào của gia đình... “Nếu các con muốn theo con đường và sự nghiệp của bố thì trước tiên phải cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Chia sẻ với mất mát và nỗi đau của gia đình liệt sỹ, đại uý Nguyễn Đăng Nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, sự hy sinh anh dũng của đại uý Nguyễn Đăng Nhân và đồng đội một lần nữa khẳng định tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an xã nói riêng, lực lượng Công an Nhân dân nói chung. Quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong khi làm nhiệm vụ.

Tại gia đình hai liệt sỹ, thiếu tá Trần Quốc Thắng và đại uý Hà Tuấn Anh, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, sự hy sinh của hai đồng chí và đồng đội là mất mát rất lớn đối với gia đình, đối với lực lượng Công an, nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân không bao giờ quản ngại...

“Lực lượng Công an Nhân dân, đồng đội của hai đồng chí sẽ tiếp tục chăm lo cho gia đình. Tấm gương hy sinh dũng cảm của hai đồng chí cùng các đồng đội, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an xã đã để lại trong lòng nhân dân sự tin yêu lớn lao...” - Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ.

Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho thân nhân hai liệt sỹ, thiếu tá Hoàng Trung và thiếu tá Trần Quốc Thắng; trao sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cho thân nhân các liệt sỹ Nguyễn Đăng Nhân và Hà Tuấn Anh; trao 50 triệu đồng cho các gia đình liệt sỹ, được trích từ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương.

Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ công an hai xã Ea Ktur và Ea Tiêu.

Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup cũng hỗ trợ thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an xã hy sinh số tiền 500 triệu đồng/gia đình.

VŨ LONG