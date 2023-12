Cà Mau đưa ra nhiều giải pháp kéo giảm tội phạm, tệ nạn ở nông thôn

Chiều 6-12, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Cà Mau khoá X 2021-2026 đã bế mạc. Qua kỳ họp, HĐND tỉnh Cà Mau xác định hai vấn đề bức bách mới của cử tri, cần tập trung giải quyết trong năm 2024 là nỗi lo sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội ở nông thôn và vùng ven biển tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Tiến Hải nói về các giải pháp đẩy lùi nạn khai thác thủy hải sản hủy diệt ở Cà Mau. Ảnh: Cắt từ truyền hình trực tiếp CTV

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau nói trước kỳ họp: "Nhìn chung, các câu hỏi chất vấn xung quanh hai nội dung cử tri rất quan tâm, bức xúc hiện nay là tình hình giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn và vấn đề khai thác thuỷ hải sản mang tính chất hủy diệt, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy hải sản..."

Trước đó, trong phiên chất vấn, một đại biểu nêu kiến nghị của cử tri hiện nay "người dân khi có mô hình làm kinh tế hiệu quả nhiều khi muốn chia sẻ nhưng lo sợ bị trộm cắp hoặc phá hoại nên thôi".

Vấn đề khai thác thuỷ hải sản bằng chích điện, bằng các ngư lưới cụ mắt lưới nhỏ, thuốc độc xuất hiện từ lâu nhưng hiện vẫn chưa được đẩy lùi, thậm chí có biểu hiện gia tăng hơn, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản cá đồng đến cá biển.

Nhiều đại biểu phản ánh sự lo lắng của cử tri trước gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội ở nông thôn. Ảnh: Cắt từ truyền hình trực tiếp CTV

Các báo cáo tại kỳ họp cũng cho thấy tình hình tội phạm an ninh trật tự, ma tuý tăng so năm ngoái, do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là nguyên dân lao động bị mất việc nhiều trong thời gian qua.

Ở nội dung khai thác thủy hải sản hủy diệt, ông Hải đề nghị UBND tỉnh phát động một cuộc giao nộp công cụ, dụng cụ kích điện giống như cuộc vận động giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ; phát động nhân dân tố giác những ai tàng trữ công cụ dụng cụ kích điện để khai thác thuỷ hải sản. Đồng thời, tăng cường xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, thậm chí xử lý hình sự theo Điều 242 Bộ luật hình sự về tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản.

Cạnh đó, ông Hải nói chi tiết các giải pháp về phòng chống, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu vực nông thôn. Trong đó, ông nhấn mạnh việc kêu gọi nhân dân ủng hộ, quyết liệt tố cáo, tố giác và đấu tranh đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở nông thôn. Đồng thời, ngành công an cần tăng cường trách nhiệm và tính tích cực, chủ động của hệ thống công an xã.

Kỳ họp bế mạc với khẳng định đã thành công tốt đẹp. Ảnh: Cắt từ truyền hình trực tiếp CTV.

Qua hai ngày làm việc liên tiếp, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 25 Nghị quyết với sự thống nhất thông qua tất cả đều 100%, lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 cán bộ do HĐND bầu ra.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Tiến Hải đạt 97,9% tín nhiệm cao. Hai Phó chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau là bà Lê Thị Nhung đạt 91,67%, ông Dương Huỳnh Khải đạt 79,17%. 25 người còn lại, không ai có phiếu tín nhiệm thấp đến mức phải đưa ra xem xét đánh giá theo quy định.

