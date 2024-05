Cần Thơ: Gần 1.3000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 27/05/2024 17:38

Chiều 27-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bà Lê Thị Thùy Dung - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ báo cáo việc chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, năm nay Cần Thơ có 12.887 thí sinh (TS) đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, có 10.923 TS đang học lớp 12 hệ giáo dục THPT, 992 TS đang học lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên, 54 TS tự do chưa tốt nghiệp THPT và 918 TS tự do đã tốt nghiệp THPT.

TP Cần Thơ dự kiến tổ chức 25 điểm thi chính thức với 549 phòng thi và 9 điểm thi dự phòng đặt tại chín quận, huyện.

Sở GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại các cơ sở giáo dục như việc ôn tập cho học sinh, học viên; việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ điểm thi.

Cụ thể, sở chỉ đạo giáo viên vừa dạy vừa ôn tập theo hình thức cuốn chiếu để học sinh, học viên nắm vững từng nội dung kiến thức một cách có hệ thống; phân loại học sinh, học viên trong quá trình ôn tập, tư vấn giúp các em có định hướng lựa chọn đúng đắn tổ hợp môn thi phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của bản thân.

Cạnh đó, sở cũng tổ chức cho giáo viên, học sinh, học viên học tập quy chế thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo không có giáo viên, học sinh, học viên vi phạm quy chế thi trong kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện, năm 2024 là năm cuối cùng kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Kỳ thi năm nay số lượng TS đăng ký dự thi tăng 825 em hơn so với năm 2023 (năm 2023 có 12.062 TS, năm 2024 là 12.887 TS).

Phó Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ngành, Đoàn thanh niên chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi theo lĩnh vực phụ trách.

Đoàn thanh niên, UBND quận, huyện tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác vận động xã hội hóa hỗ trợ chỗ ở, phương tiện đưa rước, bữa ăn miễn phí cho TS trước, trong thời gian tổ chức kỳ thi, đặc biệt là TS có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ công tác coi thi.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư y tế thiết yếu và cơ số thuốc, nhân sự, phương tiện phù hợp để ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh; kiểm tra điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm các cơ sở cung cấp thức ăn cho TS và người làm công tác thi…

Sở GTVT phối hợp với Công an TP và các cơ quan có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện trong quá trình vận chuyển đề thi, bài thi đảm bảo thuận tiện, an toàn; đảm bảo an toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông…

Công an TP phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật tuyệt đối cho kỳ thi.