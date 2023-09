(PLO)- Sau 4 ngày bỏ trốn khỏi TPHCM, đôi nam nữ đã bị Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ tại Bình Thuận.

Ngày 30-9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7 cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp chính quyền địa phương đã bắt giữ được đôi nam nữ tại thôn Đa Tro, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc vào khoảng 1 giờ sáng nay 30-9.

Đôi nam nữ vừa bị Cảnh sát hình sự bắt giữ. Ảnh PC02.

Trước đó, ngày 26-9, Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, TPHCM đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Kim Tuyền (31 tuổi, ngụ Giồng Riềng, Kiên Giang; tạm trú quận 7, TPHCM) và Trần Vũ Tiến (39 tuổi, ngụ Bình Đại, Bến Tre; tạm trú quận 7, TPHCM).

Nguồn tin của PLO cho biết, đôi nam nữ này là nghi can gây ra vụ án nghiêm trọng tại quận 7, TPHCM và sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra giao cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7 chủ trì thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm theo qui định.

Trần Vũ Tiến ngỡ ngàng khi bị Cảnh sát hình sự ập vào còng tay lúc rạng sáng. Ảnh cắt từ clip

Được biết sau khi nhận thông tin từ Công an quận 7, TPHCM về khả năng đôi nam nữ này có thể lẩn trốn ở địa bàn giáp ranh Bình Thuận-Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Công an các địa phương tăng cường lực lượng CSGT chốt chặn kiểm tra các các tuyến đường thuộc huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc…

1 giờ sáng ngày 30-9, xác định đôi nam nữ này đang lẩn trốn ở thôn Đa Tro (xã Đa Mi, Hàm Thuận Bắc), Công an quận 7 và phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ thành công và di lý về TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

PHƯƠNG NAM