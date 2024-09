Cập nhật ảnh hưởng bão số 3 tại các đảo tiền tiêu 07/09/2024 11:09

Ghi nhận trực tiếp ngoài đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng) hiện nay gió đã giật cấp 9, cấp 10, có mưa lớn. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, đã có một số thiệt hại nhỏ liên quan đến đường dây điện. Huyện đã thành lập 2 tổ công tác chỉ đạo điều hành phòng chống bão số 3 tại 2 đảo Cát Bà, Cát Hải do các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm tổ trưởng. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về diễn biến của Bão số 3 trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm rõ, chủ động phòng tránh. Theo báo cáo mới nhất của huyện Ủy ban nhân dân huyện đã hoàn thành công tác sơ tán Nhân dân tại các vị trí xung yếu về nhà người thân, nơi tránh trú an toàn với tổng số 288 hộ/754 người gồm: Chính sách: 122 người, người già: 191 người, trẻ em: 156 người, phụ nữ: 133 người, lao động khác: 152 người. Từ 21 giờ 30, ngày 6-9 đã thực hiện xong việc sắp xếp cho 205 công nhân của các nhà thầu xây dựng các dự án trên địa bàn thị trấn Cát Hải tránh trú an toàn tại 03 điểm: Nhà văn hóa Tổ dân phố Đôn Lương, Trường Mầm non thị trấn Cát Hải và Trung tâm Văn hóa thị trấn Cát Hải.