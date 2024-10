Cầu phao Phong Châu được 'cắt' khẩn cấp, giữ an toàn cho người dân 16/10/2024 17:50

(PLO)- Vào 8 giờ 30 sáng ngày 16/10, do mực nước sông Hồng lên cao và lưu lượng nước lớn, Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh đã phải tiến hành "cắt" cầu phao Phong Châu khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện.

Cầu phao Phong Châu được ‘cắt’ khẩn cấp, giữ an toàn cho người dân Cầu phao Phong Châu nằm trên sông Hồng, thuộc tỉnh Phú Thọ, là một công trình phục vụ việc đi lại cho người dân trong khu vực. Vào 8 giờ 30 sáng ngày 16/10, do mực nước sông Hồng lên cao và lưu lượng nước lớn, Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh đã phải tiến hành phải "cắt" cầu phao khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện. Đây là lần thứ hai cầu phao Phong Châu phải tạm dừng hoạt động vì nước sông Hồng dâng cao, không đảm bảo an toàn.