Cầu thủ kiện CLB, cổ động viên tẩy chay đội nhà

(PLO)- Sau thủ môn Phạm Văn Tiến thắng kiện CLB Bà Rịa-Vũng Tàu, thu hồi 566 triệu đồng gồm tiền lương, phí lót tay…, lại có thêm sáu cầu thủ của CLB này mời luật sư vào cuộc kiện CLB vì vấn đề tiền nong.

Sáu cầu thủ trên gồm thủ môn Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng đội Huy Tín, Trung Thành, Văn Giang, Văn Ly, Tiêu Exal, họ đồng gửi đơn cho lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT), Sở VH-TT&DL tỉnh, VFF, chủ tịch CLB, nhà tài trợ SCG thông báo về sự việc mà họ chính thức mời luật sư kiện CLB chủ quản BR-VT.

Chúng tôi sẽ kiện lên AFC, FIFA…

Theo đó, các cầu thủ cho rằng CLB BR-VT còn nợ tiền họ, cụ thể là tiền phí lót tay giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của mùa giải hạng Nhất 2023 có thỏa thuận rõ trong hợp đồng. Thủ môn Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi làm việc này là vì mùa giải đã trôi về gần cuối giai đoạn 2 mà một số cầu thủ vẫn chưa nhận được bất cứ khoản tiền nào từ CLB. Tôi đã gửi đơn kiến nghị công ty thanh toán nhưng không thấy phản hồi”.

Cũng cần biết hồi tháng 6-2023, thủ môn Phạm Văn Tiến đã từng thắng kiện CLB chủ quản BR-VT và thu hồi 566 triệu đồng gồm tiền lương bồi thường, phí lót tay…

Nhắc đến trường hợp của đồng nghiệp trước đây đã thắng kiện CLB chủ quản, thủ môn Anh Tuấn nêu câu hỏi: “Tại sao đội bóng có nhà tài trợ lớn và gắn bó phía sau đội bóng là cả một công ty lớn, thế mà lại không trả những khoản tiền đã ký với chúng tôi, dù số tiền này rất nhỏ so với những khoản tài trợ lớn hằng năm…”. Thủ môn Anh Tuấn cũng cho biết: “Không bao lâu nữa là mùa giải 2023 khép lại, mà CLB BR-VT vẫn chưa thanh toán những số tiền còn nợ, tôi sẽ mời luật sư tiến hành khởi kiện, đồng thời sẽ gửi giấy tờ liên quan đến Ban kỷ luật VFF, đến AFC và nếu cần thiết là FIFA để giải quyết sự việc”.

“Thời gian qua cuộc sống cầu thủ của tôi không đủ tiền trang trải và phải đi vay mượn khắp nơi để duy trì cuộc sống chờ vào những khoản mà CLB lẽ ra đã phải thanh toán cho chúng tôi…” Thủ môn Anh Tuấn

Hội Cổ động viên lên tiếng và đưa ra thông báo

Thủ môn Anh Tuấn cũng gửi lời đến người hâm mộ và Hội Cổ động viên CLB BR-VT: “Chúng tôi cũng rất mong người hâm mộ CLB BR-VT lượng thứ cho quyết định trên của chúng tôi. Cá nhân tôi là trụ cột trong gia đình, thời gian qua cuộc sống cầu thủ của tôi không đủ tiền trang trải và phải đi vay mượn khắp nơi để duy trì cuộc sống chờ vào những khoản mà CLB lẽ ra đã phải thanh toán cho chúng tôi…”.

Vài ngày sau vụ ầm ĩ việc CLB nợ tiền cầu thủ, Hội Cổ động viên CLB BR-VT đã quyết định không cổ vũ cho đội nhà với thông báo: “Sau những sự việc đáng tiếc vừa qua của CLB BR-VT, cũng như một khoảng thời gian dài hội đã cố gắng kéo người hâm mộ đến sân nhưng từ những việc đáng tiếc liên tục diễn ra, người dân, người hâm mộ cũng đã dần rời xa ghế khán đài. Chúng tôi vẫn yêu thương CLB, yêu thương cầu thủ, yêu thương ban huấn luyện cũng như anh chị em đang làm việc dưới sân nhưng chúng tôi hoàn toàn không đồng tình với cách làm việc của CLB trong thời gian qua. Vì vậy, Hội Cổ động viên CLB BR-VT thông báo: Không cổ vũ các trận sân nhà còn lại mùa bóng 2023. Khi nào CLB có sự chuyển mình thay đổi, chúng tôi tiếp tục ra sân cổ vũ một cách nhiệt thành nhất dù nắng hay mưa…”.

Trận đấu gần nhất ở vòng 12 giải hạng Nhất ngày 22-7, đội khách BR-VT đã thua đội Phú Thọ 1-3 và hiện thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đang xếp hạng 9/10 giải hạng Nhất quốc gia. Một thành tích đáng thất vọng so với mùa giải 2022 toàn đội luôn có trong nhóm thăng hạng và về đích ở vị trí thứ tư chung cuộc, chỉ kém đội vô địch Công an Hà Nội (khi ấy còn mang tên Công an nhân dân) 5 điểm.•

Lãnh đạo CLB từng gửi thông báo xin lỗi cầu thủ vì chậm tiền thưởng Sau khi kết thúc mùa giải hạng Nhất 2022, lãnh đạo CLB BR-VT từng gửi thông báo xin lỗi đến các cầu thủ vì sự chậm trễ trong chi trả tiền thưởng và phí lót tay, đồng thời cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (giá trị khoảng 3,5 tỉ đồng). Mùa bóng 2022 ấy, CLB BR-VT thi đấu ấn tượng liên tục nằm trong nhóm thăng hạng và về đích với hạng tư chung cuộc. Tuy nhiên đến cuối mùa thì nhiều cầu thủ bất mãn vì không nhận được những khoản thanh toán và tiền thưởng khiến đã râm ran một vụ kiện cáo. Trước tình hình đó, lãnh đạo CLB đã phát đi công văn chính thức về việc đảm bảo quyền lợi của ban huấn luyện và cầu thủ, đồng thời xin lỗi đến các thành viên vì chậm trễ trong các khoản thanh toán.

