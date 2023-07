Cầu thủ nói gì về vụ xả súng trước thềm World Cup?

(PLO)- Trận khai mạc World Cup 2023 giữa nữ New Zealand và nữ Na Uy sẽ diễn ra đúng kế hoạch, New Zealand hủy party mừng giải khai mạc, các cầu thủ nói gì?

LĐBĐ các quốc gia có đội tuyển nữ đang trú ngụ tại Auckland chuẩn bị cho World Cup 2023 đang rất lo lắng cho cầu thủ của mình. Họ liên lạc thường xuyên để nắm tình hình ở Auckland sau khi xảy ra vụ xả súng làm ba người chết và sáu người bị thương.

Hiện trường vụ xả súng là một công trình xây dựng nằm ngay trung tâm Auckland rất gần khách sạn nơi đội Na Uy đang đóng quân và cũng cách rất gần khách sạn nơi nhà vô địch World Cup Mỹ trú ngụ.

Đội trưởng Maren Mjende của Na Uy cho biết, họ đang ngủ ngon trong khách sạn thì tiếng trực thăng quần thảo sát khách sạn khiến họ tỉnh giấc, họ cảm thấy như nhiều chiếc trực thăng đang bay sát khách sạn vậy. Đó là những chiếc trực thăng làm nhiệm vụ của cảnh sát quận Auckland ngay sau khi vụ xả súng xảy ra.

Tuy nhiên người đội trưởng tuyển Na Uy nói thêm rằng cô không cảm thấy bất an gì cả, mọi chuyện không có gì đáng lo, lực lượng làm nhiệm vụ của New Zealand rất đáng tin cậy và họ phản ứng rất nhanh.

Kể từ khi xảy ra vụ xả súng ở trung tâm Auckland tại một công trình xây dựng thì chỉ sau đúng một phút thì lực lượng cảnh sát đã có mặt ngay tại hiện trường. Ban tổ chức chủ nhà World Cup cũng như FIFA cho biết không có kế hoạch thay đổi thời gian trận khai mạc giữa New Zealand và Na Uy lúc 19 giờ hôm nay (giờ địa phương), tức 14 giờ VN cùng ngày 20-7.

Tuy nhiên Bộ Du lịch New Zealand đã hủy bỏ bữa tiệc lớn và thịnh soạn ở Auckland để mừng sự kiện World Cup 2023 khai mạc trên đất New Zealand. Bữa tiệc bị hủy không phải do vấn đề an ninh, mà vì vụ xả súng có người chết nên không thể tổ chức tiệc trong lúc này.

Kẻ xả súng giết người là Matu Tangi, 24 tuổi đã chết tại hiện trường. Hồi tháng 3 vừa qua, Matu Tangi từng gây thương tích cho người khác và bị phạt tù năm tháng. Sau đó thanh niên này nộp tiền để được tại ngoại và tiếp tục gây nên vụ xả súng chấn động trước thềm khai mạc World Cup 2023.

THANH PHƯƠNG