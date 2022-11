Cầu thủ phản bội Mourinho và sắp bị đuổi khỏi AS Roma là ai?

(PLO)- HLV Jose Mourinho của AS Roma tức giận tố cáo một cầu thủ đã phản bội ông, đó là ai?

Rạng sáng nay (10-11), AS Roma của HLV Jose Mourinho đã bỏ lỡ cơ hội lọt Top 3 Serie A sau trận hòa 1-1 trước chủ nhà Sassuolo. Siêu dự bị vào sân ở phút 66 Tammy Abraham ghi bàn mở tỉ số cho AS Roma ở phút 80. Nhưng đội bóng của Jose Mourinho đánh mất chiến thắng 5 phút sau đó khi Andrea Pinamonti ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Sassuolo ở phút 85.

Klopp thừa nhận sai lầm lớn nhất cuộc đời vì Son Heung-min (PLO)- HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã lên tiếng thừa nhận về ‘một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời của ông’ và nó liên quan đến tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho không thể kìm nén được cơn giận dữ khi tố cáo một cầu thủ của AS Roma đã phản bội ông và đội bóng. Ông thầy người Bồ Đào Nha không thể nuốt trôi được trận hòa này khi AS Roma bỏ lỡ thời cơ vàng nhảy lên vị trí thứ 3 Serie A. Thay vào đó, AS Roma xếp thứ sáu với 26 điểm, kém ba đội xếp trên đúng 1 điểm và kém ngôi đầu bảng của Napoli đến 12 điểm.

HLV Jose Mourinho của AS Roma tức giận lên tiếng tố cáo sau trận đấu: ‘Một cầu thủ đã phản bội tôi, phản bội nỗ lực của toàn đội. Cậu ta đã có thái độ thiếu chuyên nghiệp và tôi đã nói điều đó trong phòng thay đồ.

Chúng ta phải chuộc lỗi cho những sai lầm. Hôm nay, AS Roma có thể giành chiến thắng. Chúng tôi đã có một trận đấu tốt, với những hạn chế của mình nhưng là một trận đấu tốt. Chúng tôi có thái độ tích cực, nghiêm túc, sau một bầu không khí nặng nề và hai ngày khó khăn vừa qua với sự buồn bã.

Với những hạn chế của mình, đội vẫn muốn giành chiến thắng. Đội đã chơi và kiểm soát tốt trước đối thủ đá phòng ngự phản công rất khó chịu. Và tôi xin lỗi, vì nỗ lực của toàn đội đã bị phản bội bởi thái độ của một cầu thủ thiếu chuyên nghiệp. Cậu ta đã phản bội tất cả những người khác.

Tôi không nói như vậy về Ibanez trong trận gặp Lazio, bởi vì thái độ là điều hàng đầu. Sai lầm là một phần của trò chơi, thái độ thiếu chuyên nghiệp và không đúng mực với đồng đội mới quan trọng và tôi xin lỗi. Đó là một điểm trên sân khách, một kết quả không thể nói là tiêu cực. Tôi hài lòng với thái độ chung của đội’.

Khi được truyền thông hỏi cầu thủ đã phản bội ông và đội bóng là ai, Jose Mourinho trả lời: ‘Không. Tôi đã nói điều đó trong phòng thay đồ và tôi không làm điều đó thường xuyên. Sau các trận đấu, tôi không thường xuyên nói chuyện với đội. Tôi có mười sáu cầu thủ trên sân, tôi thích thái độ của mười lăm người.

Khi tôi không thích cái này hay cái kia, tôi sẽ nói. Với 1 cầu thủ khác, tôi đặt câu hỏi: ‘Tại sao thái độ này chỉ diễn ra trong trận đấu ngày hôm nay mà không phải luôn luôn?' Phải nói rằng, tôi không hài lòng với kết quả. Đó là điều tích cực, nhưng không phải điều chúng tôi mong muốn’.

Trước công chúng và giới truyền thông, HLV Jose Mourinho không chỉ đích danh cầu thủ nào phản bội, nhưng tờ Corriere dello Sport (Ý) đã chỉ ra cầu thủ khiến Mourinho không hài lòng.

Tờ Corriere dello Sport viết: ‘Mourinho đang ám chỉ ai? Cầu thủ khiến Mourinho thất vọng vì thái độ thi đấu trên sân là Rick Karsdorp, người đã vào sân trong hiệp hai thay cho Celik. Rick Karsdorp không thể hòa nhập với trận đấu, thua trong những pha tranh chấp tay đôi, không thể tạt bóng và không thể bảo vệ tốt hành lang cánh của mình.

Cuối trận, Jose Mourinho vào phòng thay đồ và kêu toàn bộ nhân viên đi ra ngoài. Jose Mourinho nói với một giọng rất gay gắt với cầu thủ, nói rõ tất cả sự thất vọng của mình về thái độ của cầu thủ này kể từ khi bước vào sân’

Jose Mourinho chia sẻ: ‘Tôi đã nói với cầu thủ này rằng, anh ta hãy tìm kiếm một đội bóng mới vào tháng giêng đi (kỳ chuyển nhượng mùa đông vào đầu năm mới’.

Tiền đạo người Anh Tammy Abraham đã ngồi dự bị ở trận này và khi được Mourinho tung vào sân, Abraham lập tức ghi bàn. Mourinho nói: ‘Ghế dự bị có tốt cho Tammy Abraham không?

Tôi không muốn đánh giá các tiền đạo về bàn thắng, rõ ràng bàn thắng giúp bạn chiến thắng nhưng tôi không thể trách Shomurodov vì đã bỏ lỡ một cơ hội khi cậu ta làm việc rất chăm chỉ.

Tôi cũng không thể trách Belotti thiếu tự tin. Tôi đã hỏi Tammy câu hỏi mà tôi đã nói với bạn trước đó, tôi hỏi cậu ấy, ‘Tại sao hôm nay anh lại thi đấu với thái độ này mà không phải những lần khác’. Tammy Abraham đã chơi với sự tự tin, cậu ấy đã tạo ra sự khác biệt và đã chơi một trận đấu tốt’.

Cuối cùng, truyền thông rất quan tâm đến tình trạng chấn thương của Paulo Dybala trước thềm World Cup 2022. Jose Mourinho nói thêm: ‘Tôi không biết, rất khó nói. Tôi không biết mối liên hệ giữa Dybala với đội tuyển Argentina và HLV Lionel Scaloni là thế nào.

Tôi không biết liệu Dybala có buộc phải ra sân vào chủ nhật tới mới có suất tham dự World Cup 2022 không, hay cậu ấy nên ra sân thi đấu để có thể đến World Cup với sự tự tin hơn. Nhưng các cầu thủ sẽ có trận thi đấu cuối cùng trước World Cup tại Qatar. Vì thế, nếu có thể, tôi vẫn muốn Dybala có tên trong đội hình AS Roma trong trận gặp Torino sắp tới’.

MU thừa nhận 2 lần sai phạm, FA ra án trừng phạt (PLO)- Manchester United đã bị LĐBĐ Anh (FA) trừng phạt sau khi đội chủ sân Old Trafford thừa nhận 2 lần vi phạm các quy định của FA.

GIA ĐỊNH