(PLO)- Xảy ra cháy nổ tại một nhà nghỉ ở bang New South Wales (Úc) do pin xe điện phát nổ khi đang sạc, khiến 1 người bị thương và khoảng 70 khách trong nhà nghỉ phải vôi vàng sơ tán.

Ngày 4-10 xảy ra cháy nổ tại một nhà nghỉ ở bang New South Wales (Úc) do pin xe điện phát nổ khi đang sạc, theo tờ The Guardian.

Vụ nổ khiến 1 người bị bỏng nhẹ và khoảng 70 người có mặt trong nhà nghỉ phải sơ tán.

Ảnh cháy nổ tại nhà nghỉ ở bang New South Wales (Úc) do pin xe điện phát nổ khi đang sạc.

Theo đài ABC News, Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ bang New South Wales đã điều động 6 phương tiện và 20 nhân viên cứu hỏa để dập tắt đám cháy do vụ nổ gây ra. Cơ quan này xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ có thể là pin xe điện bị lỗi, dẫn đến phát nổ trong lúc đang cắm sạc.

Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ bang New South Wales cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, họ đã xử lý 149 sự cố liên quan đến pin. Trong số 149 sự cố trên, có 22% sự cố liên quan đến pin xe điện.

KHOA ĐIỀM