Chelsea và Newcastle đều cần chiêu mộ thủ môn David de Gea

(PLO)- Shay Given đã hiến kế cho Chelsea hay đội bóng cũ Newcastle nên cân nhắc chiêu mộ thủ môn lão luyện David de Gea của Tây Ban Nha thay thế cho Nick Pope dính chấn thương.

Pope đã trở thành người gác đền số 1 của HLV Eddie Howe tại sân St James' Park kể từ khi chuyển đến với mức phí 10 triệu bảng từ Burnley vào tháng 6-2022. Thủ môn người Anh này đã thi đấu thiếu một trận tại Premier League mùa giải trước, nhưng nay dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài sau khi gặp phải chấn thương với cái vai bị trật trong trận đấu với Manchester United vào đầu tháng này.

Sau khi Pope bị chấn thương, thủ môn dự bị Martin Dubravka đã bước vào khung gỗ, với sự hỗ trợ từ đồng nghiệp cũ của Liverpool, Loris Karius, trên băng ghế dự bị. Khi phát biểu trên Sky Sports sau trận tứ kết Cúp Carabao của "Chích chòe" với Chelsea vào rạng sáng 20-12, cựu thủ môn của Newcastle, Shay Given đã gợi ý rằng cả hai CLB đều nên cân nhắc chiêu mộ De Gea.

"Tôi nghĩ bất kỳ đội bóng hàng đầu nào, ngay cả Chelsea cũng cần có người giữ cầu môn đáng tin cậy như David de Gea" - Given chia sẻ - "Không chỉ có Newcastle chiêu mộ De Gea, tôi nghĩ tất cả các CLB nên xem xét sử dụng anh ta. Nên nhớ de Gea có nhiều trận giữ sạch lưới nhất tại Premier League mùa trước”.

Shay Given khuyên đội bóng cũ Newcastle nên mua David de Gea thay thế Pope đang bị chấn thương. Ảnh: GETTY.

Thủ môn cũ của tuyển Cộng hòa Ireland phân tích thêm: “De Gea đã mắc một vài sai lầm mùa trước và mọi người cho rằng anh đã hết thời. Nhưng tôi thấy De Gea mới chỉ 33 tuổi, vẫn còn rất trẻ đối với một thủ môn. Tôi nghĩ những đội bóng lớn châu Âu đều muốn chiêu mộ thủ thành có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp cao”.

Given xem việc chiêu mộ De Gea là một bước đi tích cực cho CLB cũ của mình, đồng thời khẳng định Newcastle nếu quan tâm đến việc ký hợp đồng với ngôi sao theo dạng chuyển nhượng tự do, họ thừa sức làm điều đó: “Nếu muốn có David de Gea thì đừng chần chừ nữa, Newcastle có thể ký hợp đồng ngay bây giờ và chuẩn bị mọi thứ cho thời điểm gia nhập CLB vào tháng 1-2024. Có thể họ chưa từng làm điều đó bởi vì trước đây David de Gea chưa có lần nào là cầu thủ tự do, vì vậy Newcastle chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền”.

David de Gea mới 33 tuổi vẫn còn phong độ cao. Ảnh: GETTY.

Nhưng không phải ai cũng ủng hộ quan điểm của Given. Bình luận viên bóng đá Karen Carney khi được hỏi ý kiến về việc Newcastle chiêu mộ David de Gea đã không mấy hào hứng: "Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi biết mức lương của De Gea rất cao, và điều đó sẽ gây ra vấn đề. Tôi nghĩ Newcastle sẽ tìm kiếm một thủ môn có khả năng chơi bóng bằng chân.

Đây là hướng mà Newcastle nên đi, với sự chọn lựa một ai đó rất khác biệt so với Nick Pope. Họ cần tạo ra sự cạnh tranh, và cần một thủ môn thực sự thoải mái khi ngồi dự bị và không được ra sân thường xuyên. Có thể thấy Arsenal mùa này đang gặp phải vô số trục trặc vì cả hai thủ môn của họ đều là những người vô cùng tài giỏi. Newcastle cần nhìn vào đó làm gương để tránh gây ra vấn đề rắc rối”.

HÙNG VĂN