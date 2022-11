Chiều nay, Thủ tướng làm việc với TP.HCM gỡ vướng giải ngân vốn đầu tư công

(PLO)- Thủ tướng sẽ làm việc với UBND TP.HCM về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn thời gian tới.

Chiều nay (27-11), Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ làm việc với UBND TP.HCM về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Phát biểu tại phiên họp về tình hình kinh tế- xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước TP năm 2023 ngày 19-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin đến thời điểm hiện tại kết quả giải ngân vốn đầu tư công của TP mới đạt 31%.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu từng sở, chủ đầu tư, quận, huyện phải rà soát lại xem còn vướng chỗ nào để tháo gỡ.

"Khi các nguồn vốn khác bị tắc thì vốn đầu tư công rất có ý nghĩa. Chúng ta cần quan tâm, quyết liệt hơn trong vấn đề này"- ông Mãi nhấn mạnh và yêu cầu tập trung quyết liệt các giải pháp để giải ngân đầu tư công đạt kết quả cao nhất.

Cùng đó khi nhắc đến dự án Vành đai 3, ông Phan Văn Mãi yêu cầu các quận, huyện, sở ngành có liên quan phối hợp với Sở QH-KT hoàn thiện hồ sơ nhằm đảm bảo tiến độ phê duyệt dự án ranh giải phóng mặt bằng và xây lắp vào 30-11.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT TP.HCM trước đó, 10 tháng năm nay TP đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công được hơn 23.200 tỉ đồng, đạt 53% so với kế hoạch năm và tăng 56,4% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 10, đã giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 3.552 tỉ đồng, tăng 13,9% so với tháng trước, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Xét theo khoản mục đầu tư, vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện 22.522,6 tỉ đồng, đạt 53,9% so với kế hoạch và tăng 55,4% so cùng kỳ; vốn sửa chữa lớn đạt 51,4% so với kế hoạch và tăng 59,3% so cùng kỳ.

Dự kiến với tình hình giải ngân vốn đầu tư công như hiện nay, đến cuối năm 2022, TP.HCM sẽ hoàn thành trên 90% kế hoạch vốn thực hiện giải ngân đầu tư công trên địa bàn.

N.THẢO (T/H)