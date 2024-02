Chợ ẩm thực 'độc, lạ' giữa cánh đồng lúa bát ngát ở Bà Rịa - Vũng Tàu

(PLO)- Chợ ẩm thực bán các món đồ ăn vặt, dân dã nằm trên con đường quanh cánh đồng lúa An Nhứt đang thu hút đông người dân, du khách và tạo việc làm cho nhiều hộ nghèo, công nhân mất việc.

Mới chỉ đưa vào hoạt động gần 1 tháng (trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024) chợ ẩm thực “độc nhất vô nhị” nằm trên con đường thảm nhựa đi quanh các thửa ruộng ở cánh đồng lúa An Nhứt (qua cầu An Nhứt, quốc lộ 55, xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ngày càng thu hút người dân, du khách.

Tạo công ăn việc làm cho người địa phương

Không những vậy, chợ ẩm thực ở vị trí "độc, lạ" này còn góp phần giải quyết nhiều công ăn việc làm, tạo thu nhập cho những hộ dân nghèo, công nhân là người địa phương bị mất việc làm ngay những ngày đầu năm 2024.

 Chợ ẩm thực độc đáo bên cánh đồng lúa An Nhứt. Ảnh: TK

Chợ bắt đầu họp từ 16 giờ chiều đến khoảng 20 giờ mỗi ngày với 22 gian hàng nhỏ bán đủ món, giá cả bình dân và gần như không trùng lặp.

Bàn ghế ngồi ăn được bố trí gọn để người đi bộ hay người dân chạy xe máy qua vẫn có thể lưu thông. Phía đầu đường rộng để làm nơi giữ xe máy miễn phí cho người dân, du khách.

Lối vào chợ ẩm thực được bố trí làm nơi giữ xe máy miễn phí. Ảnh: TK

Xe ô tô đậu ép sát vào lề đường quốc lộ 55. Từ đầu đường vào được trang trí bắt mắt và hệ thống bóng đèn chiếu sáng.

Chợ ẩm thực độc đáo nằm một bên là kênh dẫn nước, một bên là cánh đồng lúa xanh bát ngát, mát rượi khiến người dân, du khách đến đây rất thích thú. Từ ngày hoạt động nhờ nhiều người đến và chia sẻ, người dân trong xã và các nơi như Bà Rịa, Đất Đỏ hay Long Điền, TP Vũng Tàu cũng ghé.

Chợ có 22 quầy bán các món ăn vặt, giá bình dân từ 16 giờ chiều đến khoảng 20 giờ là nghỉ. Ảnh: TK

Nhiều người chiều ngày thường cũng dẫn cả nhà, nhất là trẻ nhỏ đến đây để thưởng thức các món ăn vặt. Khách du lịch đi qua quốc lộ 55 cũng chợ quê rồi giới thiệu bạn bè nên nơi này ngày một đông.

Buổi chiều nhiều gia đình đưa con trẻ đến chợ ăn uống, ngồi hóng mát. Ảnh: TK

Cánh đồng lúa An Nhứt nổi tiếng trong và ngoài tỉnh cùng với cánh đồng lúa thị trấn Long Điền (đối diện bên kia quốc lộ 55) bởi khung cảnh đẹp nhất là vào mùa lúa chín. Nơi đây cũng được biết tới với món ăn truyền thống là “Bánh hỏi An Nhứt” mà nhiều người đi qua đều dừng chân tại đây để thưởng thức.

An Nhứt là xã thuần nông nên thu nhập, đời sống kinh tế của nhiều hộ dân còn khó khăn. Ngoài làm nông, nhiều người dân địa phương cả gia đình làm công nhân tại một công ty có trụ sở tại xã.

Tuy nhiên, trước Tết, công ty này đã phá sản và dừng hoạt động. Khi xây dựng ý tưởng làm chợ, xã tạo điều kiện để các hộ nghèo, người lớn tuổi, công nhân vừa mất việc làm vào chợ bán hàng để có thu nhập.

Gia đình chị Trịnh Thị Tâm vừa mất việc làm tại công ty trước Tết được tạo điều kiện ra chợ ẩm thực bán để có thu nhập. Ảnh: TK

Điểm vui chơi, ăn uống, du lịch cho người dân ngay trên địa bàn xã

Ông Nguyễn Tường Thành, Chủ tịch UBND xã An Nhứt cho biết, chợ ẩm thực bước đầu tạo nguồn thu nhập mới cho người bán hàng. Đây cũng là điểm vui chơi, ăn uống, du lịch cho người dân ngay trên chính địa bàn xã.

Các tuyến đường đi ra cánh đồng lúa của xã đều được huyện đầu tư xây dựng, nâng cấp thảm nhựa. Qua khảo sát, tuyến đường được chọn phía cuối là đường cụt và người dân cũng có thể lưu thông sang tuyến nhỏ khác trong ấp...

Ông Nguyễn Tường Thành, Chủ tịch UBND xã An Nhứt thường ghé chợ để thăm hỏi, hỗ trợ và kịp thời xử lý những việc phát sinh cho người dân. Ảnh: TK

Sau khi đưa vào hoạt động, chợ ngày một đông, hoạt động quy củ hơn dù còn mới, đơn sơ. Để chợ ẩm thực hoạt động, ban đầu nguồn nước được tạm sử dụng nhờ của trạm bơm và cá nhân ông Thành xin hỗ trợ người dân tiền nước. Điện cũng kéo tạm để các hộ sử dụng mắc bóng đèn.

Về rác thải các hộ được yêu cầu tự thu gom và nghiêm cấm vứt xuống ruộng hay kênh dẫn nước.

Người dân, du khách đến chợ quê ngày một đông. Ảnh: TK

Các gian hàng được yêu cầu phải cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn vệ sinh, trật tự và hỗ trợ lẫn nhau, trang trí quầy hàng để thu hút, bán không trùng món. Nếu gian hàng nào vi phạm xã sẽ không cho bán nữa.

Sắp tới, xã cũng sẽ tính tới việc kéo điện, nước riêng cho các gian hàng, cũng như những giải pháp khi mùa mưa, thời tiết xấu…