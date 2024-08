Chồng ghen tuông giết vợ rồi nhảy lầu tự tử nhưng bất thành 21/08/2024 14:23

Ngày 21-8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Tuấn tù chung thân về tội giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn tỏ ra ăn năn hối hận và khai luôn bị ám ảnh về những gì đã gây ra cho vợ. Bị cáo gửi lời xin lỗi mẹ vợ và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời, chăm sóc mẹ già con thơ.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Tuấn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội mang tính côn đồ cần xử phạt nghiêm khắc. Chỉ vì ghen tuông vô cớ đã tước đoạt mạng sống của vợ.

Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối hận, lúc gây án bị bệnh trầm cảm và được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX xem xét, giảm cho bị cáo một phần hình phạt thay vì mức án tử hình mà đại diện VKSND TP.HCM đề nghị.

Bị cáo Nguyễn Gia Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, năm 2013, Nguyễn Gia Tuấn kết hôn và có hai con chung với chị TTTH. Cả hai cùng sinh sống tại chung cư thuộc phường Tân Thới Nhất, quận 12. Đến đầu năm 2023, Tuấn nghi ngờ vợ mình có hành vi ngoại tình nên thường xuyên cãi nhau.

Khoảng 7 giờ 20 phút sáng 24-4-2023, Tuấn và chị H cãi nhau, xảy ra xô xát, giằng co tại khu vực bếp của căn hộ. Lúc này, Tuấn lấy một con dao đâm liên tục vào ngực trái của chị H. Chị H vừa lấy một con dao khác chống trả, vừa lùi đến ban công của căn hộ thì gục ngã.

Sau khi chị H tử vong, Tuấn giật camera trong phòng khách ném vào thùng rác ở ban công rồi trèo lên lan can ban công và nhảy xuống đất với ý định nhảy lầu tự tử.

Cùng lúc đó, anh VSD (nhân viên kỹ thuật của chung cư) nghe thấy tiếng động mạnh. Khi đến kiểm tra, anh D thấy Tuấn nằm trên sàn nhà xe với nhiều chấn thương nên đã gọi bảo vệ chung cư đến hỗ trợ đưa Tuấn đi bệnh viện.

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân cái chết của chị H do sốc mất máu không hồi phục do nhiều vết thương đâm thủng tim và phổi trái.