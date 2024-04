‘Chốt lịch’ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 08/04/2024 18:05

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5 năm 2024 và Kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 - 13-5-2024).

Trong đó, trọng tâm là các hoạt động của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 trong 5 ngày, từ ngày 10-5 đến ngày 14-5.

Chương trình Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023. Ảnh: ĐT

Chương trình chủ đạo Đêm hội “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” chào mừng Kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà của Ủy ban Di sản Thiên nhiên UNESCO được tổ chức vào tối ngày 11-5 (thứ Bảy) tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.

Các hoạt động hưởng ứng tiêu biểu được tổ chức tại khu vực dải trung tâm thành phố và đảo Cát Bà, huyện Cát Hải. Các chương trình chào mừng, hưởng ứng khác được tổ chức trên địa bàn toàn thành phố.

Chương trình Đêm hội với chủ đề “Hải Phòng – Bừng sáng miền di sản” nhằm khẳng định Hải Phòng là thành phố có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa với đậm đặc các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, là điểm sáng của cả nước trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Trong dịp này, Hải Phòng cũng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; tổ chức khởi công, khánh thành một số dự án, công trình trọng điểm. Đồng thời đẩy mạnh công tác sắp xếp trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.