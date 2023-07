Chủ nhà New Zealand chia tay World Cup do FIFA bảo thủ?

(PLO)- Chủ nhà New Zealand cùng bốn điểm với Na Uy, còn đối đầu trực tiếp thì họ đánh bại Na Uy 1-0, vậy mà New Zealand chia tay giải, còn Na Uy đi tiếp.

LĐBĐ châu Âu (UEFA) là tổ chức luôn đưa những điều lệ chuẩn xác, góp phần làm cho chất lượng từng trận đấu thêm hấp dẫn hơn. Nhưng LĐBĐ thế giới (FIFA) thì rất ngại “copy” cách làm của UEFA, còn châu Á (AFC) thì lại sẵn sàng học hỏi UEFA.

Cho đến nay, FIFA vẫn giữ quan điểm bảo thủ truyền thống của mình khi xếp hạng vị trí chung cuộc từng bảng đấu, để xác định thứ hạng thì FIFA căn cứ vào điểm, đến hiệu số bàn thắng/bại, tổng số bàn thắng... Trong khi UEFA lại cải tiến cách tính khi hai đội cùng điểm nhau thì tính đối đầu trực tiếp trước.

Nếu World Cup 2023 tính bằng cách của UEFA thì đồng chủ nhà New Zealand là đội cùng Thụy Sĩ (5 điểm) đi tiếp ở bảng A, chứ không phải Na Uy. Tuyển nữ New Zealand và Na Uy có cùng 4 điểm, đối đầu trực tiếp thì New Zealand đánh bại Na Uy 1-0. Về hiệu số bàn thắng/bại, Na Uy +5 (6/1), còn New Zealand là 0 (1/1).

Cách tính đối đầu trước khi hai đội cùng điểm số nó tạo nên những trận đấu chất lượng phải có thắng thua, các đội luôn chủ động chiến thắng để phòng ngừa cùng điểm nhau rồi tính đối đầu.

Ngay cả việc UEFA tính những suất vé vớt dành cho đội xếp thứ ba mỗi bảng, cũng làm cho giảm thiểu các trận đấu vô thưởng vô phạt vì các đội mỗi bảng dù thua hai trận đầu nhưng vẫn chiến đấu đến “hơi thở cuối cùng” ở trận cuối vòng bảng nhằm tìm suất vé vớt.

World Cup 2026 với 48 đội, lúc đầu FIFA định tính đến 16 bảng, mỗi bảng ba đội để giảm thiểu số trận vô thưởng vô phạt, nhưng rồi họ bỏ phương án này để tính 12 bảng, mỗi bảng chọn 32 đội gồm 24 đội nhất, nhì mỗi bảng và tám đội vé vớt (8 trong 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất) cùng đi tiếp, bằng cách này FIFA cũng nỗ lực giảm thiểu được số trận vô thưởng vô phạt cho những đội trước đã thua hai trận đầu vòng bảng.

Tiếc rằng, ở FIFA World Cup nữ 2023 này, không có vé vớt vào vòng trong, cũng chẳng tính đối đầu trước, khi hai đội cùng điểm nhau xét vị thứ chung cuộc.

New Zealand có cùng bốn điểm với Na Uy, đối đầu trực tiếp, New Zealand còn đánh bại Na Uy 1-0. Vậy mà chỉ cần thắng “kèo thơm” Phillipines 6-0, Na Uy đã vượt qua chủ nhà New Zealand để vào vòng 16 đội World Cup 2023.

Bảng A World Cup sau lượt trận cuối có kết quả Thụy Sĩ hòa New Zealand 0-0, Na Uy thắng Philippines 6-0.

Thứ tự chung cuộc: 1- Thụy Sĩ (5 điểm, hiệu số 2/0), 2- Na Uy (4 điểm, 6/1), 3- New Zealand (4 điểm, 1/1), 4- Philippines (3 điểm, 1/8).

