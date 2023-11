Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: 'Bà con đã đoàn kết, nay càng đoàn kết hơn nữa'

“Bà con đã đoàn kết thì nay càng đoàn kết hơn nữa. Mặc dù cuộc sống có cải thiện nhưng hộ nghèo, cận nghèo còn cao nên bà con phải đoàn kết để hỗ trợ nhau, cùng nhau giảm nghèo bền vững. Người dân trong xã cùng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp cho năng suất, giá trị cao hơn”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên ngày 11-11. Ngày hội đại đoàn kết được tổ chức nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930-18-11-2023).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa. Ảnh: VŨ XUÂN

Chủ tịch nước chúc mừng, bày tỏ niềm vui trước những thành tựu mà nhân dân xã miền núi Suối Trai đạt được. Với đặc thù có đến 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế xã hội xã Suối Trai ngày càng phát triển ổn định.

Là xã đặc biệt khó khăn nhưng hoạt động giáo dục được xã Suối Trai chăm lo bài bản. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo ra môi trường bình yên để người dân an tâm lao động, sản xuất, cải thiện đời sống, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Bước vào giai đoạn phát triển mới, với diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế, càng cho thấy đại đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố quan trọng bậc nhất, là cội nguồn sức mạnh để đất nước chúng ta vững bước tiến lên.

Chủ tịch nước tặng quà gia đình chính sách, người có uy tín trong cộng đồng, giáo viên dạy tốt, hộ nghèo, học sinh có thành tích xuất sắc… Ảnh: VŨ XUÂN

Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền địa phương các cấp, tất cả các gia đình cần quan tâm nhiều hơn nữa đến việc học tập của con em, không để bỏ học giữa chừng. Vì học tập luôn là con đường đi lên thoát nghèo bền vững, giúp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất.

Chủ tịch nước mong muốn bà con nhân dân nuôi dưỡng, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. “Sẽ rất buồn nếu như thanh niên không biết đánh cồng chiêng, không biết múa điệu cổ truyền. Cho nên lớp trước phải truyền cho lớp sau. Khi đón bạn xa thì tiếng cồng, tiếng hát thay lòng người để đón bạn”- Chủ tịch nước chia sẻ.

Chủ tịch nước tìm hiểu văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: VŨ XUÂN

Chủ tịch nước nói mỗi gia đình ở thôn, buôn, khu dân cư là thành viên tích cực giữ gìn an ninh chính trị để quê hương luôn bình yên; cương quyết đấu tranh với những phần tử phá hoại đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch nước yêu cầu các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng liên quan, từ cấp tỉnh đến cấp huyện, phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở để ngày càng làm tốt hơn phần việc của mình.

Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền địa phương các cấp cần đầu tư hơn nữa phát triển hạ tầng, thiết chế cho buôn làng để hoàn thành chỉ tiêu xã nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch nước thăm, tặng quà già làng có uy tín, nghệ nhân ưu tú Ka Sô Liễng ở xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa. Ảnh: VŨ XUÂN

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tặng quà gia đình chính sách, người có uy tín trong cộng đồng, giáo viên dạy tốt, hộ nghèo, học sinh có thành tích xuất sắc…

Trước đó, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác dâng hương dâng hoa tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Núi Nhạn tại TP Tuy Hòa; thăm, tặng quà già làng có uy tín, nghệ nhân ưu tú Ka Sô Liễng ở xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa.

TẤN LỘC