Chuyện hết bão mới kể: Trinh sát bơi xuồng ra biển bắt bị can truy nã đặc biệt trong bão số 4 23/09/2024 20:30

(PLO)- Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho biết đang thực hiện các thủ tục phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Quốc Hùng - bị can vừa bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt vào ngày 19-9 tại vùng biển Mũi Né.