CLB Man United tệ nhất từ trước đến nay 04/11/2024 14:58

(PLO)- Niềm vui của CLB Man United dưới thời tân HLV đã không thành khi bị chia điểm trong trận hòa 1-1 với khách Chelsea tại sân Old Trafford, qua đó khẳng định khởi đầu tệ nhất từ ​​trước đến nay của họ trong một mùa giải Premier League.

Ruud van Nistelrooy, HLV tạm quyền của CLB Man United cho đến khi Ruben Amorim đến vào ngày 11-11, đã không thể giúp đội của mình lặp lại thành tích ghi bàn như trong chiến thắng 5-2 trước Leicester yếu hơn tại Cúp Carabao hôm giữa tuần.

CLB Man United không có nhiều thay đổi

Chelsea, đội bóng chưa từng giành chiến thắng tại Old Trafford trong giải đấu ở 12 lần làm khách gần nhất, là đội chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng lại để Man United vươn lên dẫn trước nhờ quả phạt đền của Bruno Fernandes vào hiệp hai, sau khi Rasmus Hojlund bị Robert Sanchez phạm lỗi.

Bất ngờ vào sân, Moises Caicedo của Chelsea, cầu thủ chơi hay nhất trên sân trong một trận đấu thiếu chất lượng, đã đáp trả chỉ bốn phút sau bằng cú vô lê đẹp mắt đánh bại Andre Onana qua hai chân của Mykhailo Murdyk.

Đội trưởng Bruno đã giúp CLB Man United vươn lên dẫn trước nhưng đã không giữ vững lợi thế. Ảnh: GETTY.

Có lẽ khía cạnh khó hiểu nhất của trận đấu là sự cẩu thả của Chelsea khi họ chơi tốt hơn nhiều so với những gì đã thể hiện trong mùa giải này. Rất may 1 điểm này giúp The Blues tạm thời vượt qua Arsenal đang theo đuổi danh hiệu, về hiệu số bàn thắng bại sau thất bại của Pháo thủ trước Newcastle.

Cũng phải chia sẻ với HLV tạm quyền Van Nistelrooy, bị hạn chế về lựa chọn vì chấn thương, chỉ thực hiện một sự thay đổi so với trận đấu cuối cùng của Erik ten Hag trước khi ông bị sa thải. Và không có gì ngạc nhiên khi kết quả của CLB Man United cũng không mấy thay đổi so với chính họ, với vị trí 13 trên bảng xếp hạng, sau ba chiến thắng từ 10 trận mở màn.

Chi tiết đáng chú ý khác là trung vệ Lisandro Martinez đã may mắn trong những phút cuối với pha vào bóng bằng đầu gối với Cole Palmer, được trọng tài VAR xem lại, nhưng không được coi là xứng đáng bị đuổi khỏi sân, trái ngược với ý kiến ​​của chuyên gia bóng đá Gary Neville: "Martinez thật may mắn. Tôi nghĩ đó là thẻ đỏ".

HLV tạm quyền Nistelrooy không may mắn ở trận thứ hai cầm quân Quỷ đỏ. Ảnh: GETTY.

Pha bóng ác ý của Martinez

Không chỉ có Gary Neville, cựu đội trưởng MU Roy Keane cũng cho rằng Lisandro Martinez lẽ ra phải nhận thẻ đỏ, không phải thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Cole Palmer. Neville và Keane nhận định đây là một pha vào bóng nguy hiểm và trọng tài cần rút thẻ đỏ trực tiếp.

Neville là người đầu tiên lên tiếng về tình huống này trên Sky Sports: “Khi vào bóng cao như vậy, tôi nghĩ Martinez đang đối mặt với nguy cơ nhận thẻ đỏ. Cậu ấy may mắn đấy. Cú vào bóng ngang đầu gối khi bóng đã rời đi, tôi nghĩ phải là thẻ đỏ”.

Nói rõ hơn, Keane cho rằng Palmer đã làm cho trung vệ người Argentina bối rối: “Martinez sẽ không vui khi bị Palmer qua mặt như vậy đâu. Nên cậu ấy mới có một pha vào bóng ác ý, dù không trúng hoàn toàn. Bóng chỉ đi qua bên cạnh chân của Palmer. Và nếu Martinez bị đuổi thì cũng chẳng có gì để phàn nàn”.

Martinez chỉ bị thẻ vàng sau pha bóng xứng đáng bị truất quyền thi đấu. Ảnh: GETTY.

Chuyên gia bóng đá Jamie Redknapp, cũng có mặt trên chương trình của Sky Sports, đồng ý đó là pha vào bóng liều lĩnh và nói thêm rằng Martinez biết rõ mình đang làm gì: “Pha vào bóng không chỉ liều lĩnh mà còn ác ý. Cậu ấy biết chính xác mình đang làm gì. Martinez có chút hung hăng trong lối chơi. Nhìn cách Martinez nhấc chân cao, điều đó là không cần thiết”.

Frank Lampard cũng khẳng định phải là một thẻ đỏ rõ ràng bởi vì ý định của hậu vệ CLB Man United là không nhắm vào bóng. Trong khi đó, HLV Enzo Maresca xác nhận Cole Palmer đã phải điều trị trong phòng thay đồ sau trận hòa 1-1 với chủ sân Old Trafford. Ông nói thêm rằng cầu thủ người Anh đang chạy đua để kịp bình phục cho trận đấu sắp tới với Arsenal: “Palmer vào phòng thay đồ với đá chườm. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi kết quả. Hy vọng đây không phải là chấn thương nghiêm trọng”.

Palmer đau đớn sau cú vào bóng ác ý của Martinez. Ảnh: GETTY.

Khi được hỏi liệu đó có phải là pha bóng đáng thẻ đỏ không, HLV Maresca trả lời: “Đối với tôi, khi bạn không có ý định chơi bóng mà nhắm vào đồng nghiệp, thì đó phải là thẻ đỏ. Và tôi biết mọi người sẽ hỏi tôi về quyết định của trọng tài. Nó khá rõ ràng với hầu hết mọi người, nhưng các trọng tài đã đưa ra quyết định khác”.

Với kết quả hòa tại Old Trafford, Chelsea đã leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 18 điểm sau 10 trận, trong khi CLB Man United vẫn giữ vị trí thứ 13 với 12 điểm sau 10 trận.