Nistelrooy, CLB Man United và nhiệm vụ đánh bại Chelsea 03/11/2024 17:47

(PLO)- Với Ruud van Nistelrooy đang tạm thời dẫn dắt, CLB Man United là tâm điểm của Premier League đêm 3-11, khi kình địch Chelsea hành quân đến Old Trafford.

Hai gã khổng lồ nước Anh đã trải qua những kết cục trái ngược ở Carabao Cup giữa tuần qua: trong khi Quỷ đỏ nghiền nát Leicester City 5-2, thì Chelsea bị loại bởi Newcastle United. Đáng chú ý, Van Nistelrooy đã gây ấn tượng mạnh trong trận đầu tiên nắm quyền. Tuy nhiên, CLB Man United vẫn hy vọng cải thiện phong độ sau khởi đầu tệ nhất lịch sử Premier League khi họ đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

CLB Man United vừa đá vừa chờ thầy mới

Khi ban lãnh đạo ở sân Old Trafford đang hoàn tất các chi tiết cuối cùng trong hợp đồng của HLV Ruben Amorim, thì huyền thoại tấn công Van Nistelrooy đang tìm cách tái hiện chiến thắng đậm đà trước Leicester trước một đội bóng áo xanh khác lần này.

Một trận cầu bảy bàn thắng đầy mãn nhãn được khai màn bằng cú sút xa ngoạn mục của Casemiro, và Manchester United đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Leicester thêm bốn lần với các pha lập công từ Casemiro, Bruno Fernandes (hai bàn) và Alejandro Garnacho – khẳng định hiệu ứng tích cực của việc thay tướng.

CLB Man United thay tướng đã đổi vận dù chỉ mới thắng ở Carabao Cup. Ảnh: GETTY.

Là một tiền đạo sắc bén trong thời kỳ đỉnh cao, Van Nistelrooy hẳn không thể hài lòng hơn với sự thể hiện của các học trò trên hàng công giữa tuần qua, trái ngược hoàn toàn với tình thế u ám của Erik ten Hag cuối tuần trước khi ông còn ở London. Trận thua đau đớn 1-2 trước West Ham United - nơi mà CLB Man United phung phí hàng loạt cơ hội vàng - đã đặt dấu chấm hết cho triều đại của Ten Hag tại Old Trafford, khiến cựu HLV Ajax ra đi khi đội bóng tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League.

Với chỉ vỏn vẹn tám bàn thắng sau chín vòng đấu, CLB Man United là một trong năm đội vẫn chưa đạt mốc 10 bàn ở Premier League 2024-2025, cùng với Newcastle United, Crystal Palace, Southampton và Ipswich Town, nhưng màn trình diễn rực rỡ hôm giữa tuần đã mang lại hy vọng về sự cải thiện trong khâu tấn công.

Trong khi đó, Chelsea dưới sự dẫn dắt của tân HLV Enzo Maresca, không thiếu sắc bén trong khâu ghi bàn, đặc biệt nhờ sự xuất sắc của Cole Palmer, người đã ghi bàn quyết định trong trận gặp Newcastle United tuần trước. Tuy nhiên, Maresca đã thay toàn bộ đội hình chiến thắng đó khi tái đấu Newcastle tại Carabao Cup giữa tuần, và đội hình hai của ông đã không thể tái lập thành tích của các đàn anh, chịu thất bại 0-2 sau pha lập công của Alexander Isak và bàn phản lưới của Axel Disasi.

HLV Maresca vẫn vui vẻ khi thua ở Carabao Cup, vì mục tiêu lớn của ông là Premier League để giành suất chơi Champions League. Ảnh: GETTY.

Có lẽ các cổ động viên Chelsea không quá bận tâm về việc bị loại khỏi Carabao Cup, vì tham vọng chinh phục Champions League mùa này vẫn là ưu tiên hàng đầu khi mùa đông cận kề. Hiện Chelsea đứng thứ năm trên bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm kém hơn Arsenal và Aston Villa. Có điều thú vị Arsenal chính là đội gần đây nhất khiến Chelsea tịt ngòi khi làm khách ở Premier League, nhưng kể từ đó, The Blues đã ghi bàn trong bảy trận sân khách liên tiếp. Tuy nhiên, thất bại 1-2 trước Liverpool tháng trước đã chấm dứt chuỗi năm trận thắng sân khách ở giải Ngoại hạng.

Chelsea và CLB Man United từng có chuỗi năm trận hòa liên tiếp từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 10-2022, nhưng các lần gặp nhau gần đây giữa họ đã hấp dẫn hơn hẳn, khi Man United thắng 4-1 tại Old Trafford mùa giải 2022-2023, trước khi Chelsea giành chiến thắng 4-3 tại Stamford Bridge ở mùa 2023-2024.

Đôi công ở một trận cầu nhiều bàn thắng

CLB Man United vẫn sẽ thiếu vắng một loạt cầu thủ do chấn thương, gồm Antony, Tyrell Malacia, Harry Maguire, Mason Mount, Luke Shaw, Leny Yoro, và Kobbie Mainoo. HLV Van Nistelrooy cũng gặp một bất lợi phút chót khi Christian Eriksen rút khỏi đội hình trước trận gặp Leicester vì lý do sức khỏe không xác định, và khả năng ra sân của anh vẫn còn bỏ ngỏ cho trận gặp Chelsea.

HLV tạm quyền Van Nistelrooy tìm chiến thắng cho CLB Man United ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: GETTY.

Dù sao, Van Nistelrooy cũng không cần thay đổi đội hình chiến thắng từ Carabao Cup quá nhiều. Noussair Mazraoui và Rasmus Hojlund có thể được tung vào sân thay cho Victor Lindelof và Joshua Zirkzee từ đầu, trong khi Andre Onana sẽ trở lại thế Altay Bayindir trong cầu môn.

Phía Chelsea, hiện chỉ có duy nhất một cầu thủ đang điều trị chấn thương là Omari Kellyman (gân kheo) và chưa có thời gian hồi phục cụ thể. HLV Maresca đã không sử dụng Jadon Sancho trong đội hình xuất phát suốt vài tuần qua, và cầu thủ đang được cho mượn từ Man United này cũng không thể thi đấu trận này vì điều khoản hợp đồng.

Điều đó đồng nghĩa Pedro Neto sẽ tiếp tục đảm nhiệm hành lang trái. Neto sẽ trở lại trong một loạt thay đổi mà HLV Maresca dự kiến thực hiện so với đội hình ra sân giữa tuần, khi màn trình diễn của Enzo Fernandez nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Romeo Lavia dự kiến sẽ đá cặp cùng Moises Caicedo ở trung tâm hàng tiền vệ.

Cole Palmer là chân sút chủ lực của Chelsea trong chuyến làm khách ở Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Dự đoán đội hình ra sân Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot; Casemiro, Ugarte; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund. Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Colwill, Gusto; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson.

Dự đoán kết quả: Manchester United 2-2 Chelsea: Bất chấp The Blues đã gây thất vọng ở St James' Park, nhưng đội hình chính của HLV Maresca chắc chắn sẽ thể hiện phong độ tốt hơn so với đội hình hai khi đến Old Trafford, và Van Nistelrooy không thể ngay lập tức khắc phục những vấn đề phòng ngự của Man United. Tuy nhiên, nếu xét từ trận thắng Leicester, Quỷ đỏ dường như đã tìm lại cảm hứng trên hàng công, và nhiều khả năng trận này có kết quả hòa với nhiều bàn thắng.