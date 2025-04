Liverpool hoàn tất thương vụ chiêu mộ Shaw từ Man City 12/04/2025 13:59

Liverpool bổ nhiệm Laurie Shaw làm trưởng bộ phận khoa học của họ, với việc Shaw hiện đang nghỉ phép sau khi rời khỏi vai trò giám đốc dữ liệu bóng đá tại City Football Group. Liverpool được cho là đã lôi kéo thành công Laurie Shaw từ đối thủ Manchester City để trở thành trưởng bộ phận khoa học của đội chủ sân Anfield.

Laurie Shaw gia nhập City Football Group (CFG) vào tháng 2 năm 2021 sau khi ông rời bỏ vai trò là nhà khoa học nghiên cứu và giảng viên tại Đại học Harvard để bắt đầu làm việc trong lĩnh vực bóng đá. Người đàn ông người Scotland này được bổ nhiệm làm giám đốc AI tại CFG, mô hình đa CLB sở hữu cổ phần tại một số đội bóng bao gồm Man City, Girona và Palermo, trước khi trở thành giám đốc dữ liệu bóng đá vào tháng 9-2023.

Tuy nhiên, tờ Liverpool Echo đưa tin, Liverpool hoàn tất thương vụ chiêu mộ Shaw từ Man City. Hiện tại Laurie Shaw đã sẵn sàng gia nhập đội đang dẫn đầu Premier League là Liverpool sau một thời gian nghỉ phép tại Man City. Bản báo cáo nêu rõ Laurie Shaw sẽ làm việc cụ thể với Liverpool, mặc dù chủ sở hữu của Liverpool là Fenway Sports Group có cổ phần ở một số đội thể thao khác trên thế giới.

Liverpool hoàn tất thương vụ chiêu mộ Shaw từ Man City, đây là thương vụ được cho là tác động lớn đến 2 CLB sau hậu trường. ẢNH: GETTY

Vai trò mới của Laurie Shaw sẽ chứng kiến ​​ông làm việc dưới sự chỉ đạo của giám đốc nghiên cứu Will Spearman của Liverpool, với bộ phận dữ liệu của Liverpool được đánh giá là một trong những bộ phận tốt nhất trong làng bóng đá.

Tiến sĩ Ian Graham là người đứng đầu bộ phận phân tích dữ liệu của Liverpool sau khi gia nhập CLB vào năm 2012, và Will Spearman thay thế khi Graham rời đi vào năm 2023. Việc Liverpool sử dụng các phân tích dữ liệu để áp dụng vào bóng đá đóng vai trò rất lớn trong thành công của họ những năm gần đây và việc bổ sung Graham sẽ là động lực to lớn cho The Kop.

Chia sẻ về cách phân tích dữ liệu đã giúp định hình nên thành công của Liverpool, tiến sĩ Ian Graham nói với tờ The Athletic (Anh) năm ngoái: "Mike Gordon, Michael Edwards, tôi và những người còn lại trong ủy ban chuyển nhượng luôn tin rằng quá trình này sẽ được đền đáp nếu chúng tôi có thể khiến mọi bộ phận hoạt động bình thường.

Tính cách của chúng tôi giống nhau ở chỗ không quan tâm đến tiếng ồn bên ngoài và bám vào tầm nhìn dài hạn. Người đầu tiên tôi thuê vào nhóm của mình, tôi đã nói với anh ấy rằng “Tôi sẽ không nói đây là công việc trọn đời, nếu chúng ta vẫn ở đây sau hai năm thì chúng ta đang làm tốt”.

Tôi nghĩ hầu hết các CLB gặp những thất bại trong vài năm đầu đều sẽ đi theo hướng khác. Nhưng Fenway Sports Group biết rằng quá trình này đang có hiệu quả. Họ có thể thấy rằng một bộ phận đang được thành lập, bộ phận này sẽ giúp chúng tôi có lợi thế hơn các CLB khác trong tương lai. Chỉ là phần còn lại của thế giới không thể thấy được điều đó vào thời điểm đó.

Liverpool rất chú trọng đến bộ phận phân tích dữ liệu. ẢNH: GETTY

Kinh nghiệm điển hình của một người làm phân tích dữ liệu khi đến CLB vào đầu những năm 2010 là bạn mang đến một số ý tưởng sáng tạo từ trường đại học và một số cựu cầu thủ bóng đá nghĩ rằng, “Tất cả đều là rác rưởi, chúng tôi sẽ không nghe những thứ này”.

Đã có sự phản kháng và chắc chắn là có sự phản kháng từ Brendan Rodgers (cựu HLV trưởng Liverpool). Mặc dù khó khăn, nhưng tôi biết rằng đó là vị thế tốt hơn nhiều so với hầu hết các CLB khác vì tôi đã nhận được sự ủng hộ từ các chủ sở hữu và từ Michael, người quản lý trực tiếp của tôi”.