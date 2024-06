Có ngân hàng bất ngờ giới hạn số lượng vàng miếng 04/06/2024 18:20

Theo ghi nhận của PLO, lúc 14h chiều ngày 4-6, tại chi nhánh Vietcombank số 5 Công trường Mê Linh (quận 1, TP.HCM) có hơn 100 khách xếp hàng chờ đợi để mua vàng miếng.

Trao đổi với với PV, người mua vàng chia sẻ từ 9-10 giờ sáng nay họ đã đến đây lấy số thứ tự, điền thông tin cá nhân. Khách nào mua với số lượng lớn thì phải khai báo các thông tin cần thiết như nguồn tiền, mã số thuế, địa chỉ. Đầu giờ chiều lại tiếp tục chờ đợi để thanh toán và nhận vàng.

Do đó, những khách hàng chậm chân, đến chi nhánh này vào đầu giờ chiều đều phải trở về tay không và quay lại vào sáng mai nếu vẫn muốn mua vàng.

Chị TL băn khoăn: "Không hiểu sao mua vàng mà nhọc công đến vậy, vòng đi vòng lại mất gần một ngày. Do công việc của tôi không bị bó buộc về thời gian nên mới có thể đợi được chứ người làm giờ hành chính chắc phải xin nghỉ làm. Hiện nay, chi nhánh Vietcombank số 5 Công trường Mê Linh quy định mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 lượng và tối thiểu là 1 lượng."

Khảo sát tại Agribank số 2 Nguyễn Thái Bình (quận 1) ghi nhận lượng khách hàng mua vàng miếng SJC không đông như chiều qua. Đồng thời ngân hàng này chưa giới hạn số lượng vàng tối đa khách hàng được mua.

Chúng tôi gọi điện đến Công ty vàng bạc đá quý Vietinbank Gold & Jewellery, tại 93 Hàm Nghi (quận 1) khoảng 15 giờ chiều, nhân viên tại đây cho biết mỗi khách hàng cá nhân được mua thoải mái theo số lượng mà họ mong muốn.

Đáng chú ý, do thủ tục nhập vàng từ kho của Ngân hàng Nhà nước mất khá nhiều thời gian, dù trên website của các ngân hàng đều công bố việc bán vàng sẽ được thực hiện từ 9 giờ sáng nhưng phải đến phiên chiều mới chính thức bắt đầu.

Bà Thu Vân (quận Phú Nhuận) vui vẻ nói: "Tôi mua được 4 lượng vàng miếng để tích góp, tiết kiệm. Tháng trước, khi thấy giá vàng miếng bật lên 88 triệu đồng/lượng, tôi đã nhanh chóng bán chốt lời. Giờ đây, khi thấy giá vàng miếng xuống thấp, tôi lại mua được số lượng như cũ và dư ra được hơn 40 triệu đồng."

Vị khách này suy đoán Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng cam kết thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng miếng so với giá vàng thế giới nên giá vàng sẽ ngày càng giảm. Do vậy, hôm nay bà chỉ mua 2 lượng, ngày mai mới mua tiếp hi vọng có giá tốt hơn.

Theo quan sát của PV, nếu không có nhu cầu cần tiền mặt gấp, có rất ít khách hàng bán vàng miếng SJC. Thay vào đó, chủ yếu là khách hàng đến 4 ngân hàng thương mại và SJC để mua. Thực tế cho thấy số lượng khách hàng mua 1-5 lượng chiếm tỉ trọng lớn. Bên cạnh đó, vẫn có những khách hàng đăng ký mua với số lượng khá lớn từ 20 - 30 lượng.

Khách hàng mua 4 lượng vàng miếng SJC vào chiều ngày 4-6.

Tại BIDV 134 Nguyễn Công Trứ, lúc đầu giờ chiều nay, lượng khách hàng xếp hàng ra đến tận ngoài đường để chờ tới lượt mua vàng miếng SJC.

Khách hàng đang kiểm tra lại 5 lượng vàng miếng SJC vừa được nhân viên

ngân hàng Agribank bàn giao.