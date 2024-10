Con ruột sát hại bố đẻ giữa ban ngày có nhân thân gây sốc 13/10/2024 16:38

Qua xác minh ban đầu cho thấy, đối tượng tình nghi là Đào Việt Đức, con trai của ông H. Ngay sau khi ra tay sát hại bố đẻ, Đức đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi bỏ trốn, Đức mặc áo phông cổ tròn cộc tay màu đen, quần đùi màu đen kẻ sọc màu xanh, đi chân đất. Điều đáng chú ý trong vụ án này là nghi phạm Đức có biểu hiện của bệnh tâm thần. Ngay lập tức, công an Thành phố Việt Trì sau đó đã phát thông báo truy tìm nghi phạm. Đến tối 12-10, công an Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông tin, cơ quan công an đã bắt được Đào Việt Đức, nghi phạm trong vụ án mạng con ruột sát hại bố đẻ xảy ra tại phường Minh Nông trong sáng cùng ngày.