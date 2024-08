Công an Bình Thuận mở cao điểm trấn áp tội phạm đường phố, băng nhóm 10/08/2024 16:23

Công an Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch phát động đợt cao điểm thi đua “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả, quyết tâm thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024".

Thời gian thực hiện đợt thi đua bắt đầu từ ngày 5-8-2024 đến 15-10-2024, với 9 nội dung trọng tâm.

Đợt cao điểm của Công an Bình Thuận nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; liên tục tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm.

Cụ thể, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia; liên tục tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tội phạm đường phố, băng ổ nhóm, có tổ chức, cờ bạc, ma túy, tín dụng đen, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng... Không để hình thành băng, ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động lộng hành, gây án đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án số 06 của Chính phủ, trong đó tập trung đẩy mạnh việc thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý CCCD và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh.

Công an cũng thực hiện thi đua đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; phòng cháy, chữa cháy; trật tự an toàn giao thông, phấn đấu kiềm chế và kéo giảm số vụ cháy, tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; Phát huy hiệu quả công tác dân vận, làm tốt công tác đấu tranh; phát huy hiệu quả lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương; nâng cao năng lực sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an tỉnh; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác do Công an Bình Thuận giao năm 2024.

Giám đốc Công an Bình Thuận yêu cầu công an các đơn vị, địa phương, toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh tập trung cao độ trong hưởng ứng và triển khai thực hiện đợt thi đua nước rút này.

Người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo, nhất là trong chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện, bảo đảm đợt thi đua được triển khai sâu rộng đến Công an các cấp trong tỉnh, trong từng hệ lực lượng và từng cán bộ chiến sĩ, phù hợp với thực tế, không phô trương, hình thức.

Công an Bình Thuận cho biết, đợt thi đua này nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024 với thời gian sớm nhất. Qua đó, phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm mới, làm hay có hiệu quả để biểu dương nhân rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh.