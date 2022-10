Công an Củ Chi hoá trang để xử lý xe quá tải, vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết từ nay đến cuối 2022 sẽ tích cực phối hợp các lực lượng, áp dụng nhiều hình thức xử lý để kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Ngày 24-10, lãnh đạo Công an huyện Củ Chi, TP.HCM, cho biết công an huyện vừa triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện các nội dung trong kế hoạch cao điểm của Công an TP.

Theo đó, lực lượng sẽ tập trung tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; lái xe sử dụng rượu, bia và hành vi chạy quá tốc độ trên địa bàn huyện.

Theo Công an huyện Củ Chi, kế hoạch này được thực hiện đến cuối năm 2022. Trong đó, công an sẽ tập trung tuần tra kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm nghi vấn thường xuyên vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng. Chẳng hạn như Tỉnh lộ 15, Tỉnh lộ 6, Tỉnh lộ 8, đường Trung Lập, Nguyễn Thị Rành và địa bàn các xã Phú Mỹ Hưng, An Nhơn Tây, Trung Lập Thượng…

“Chúng tôi sẽ tuần tra kiểm soát lưu động kết hợp kiểm soát tại một điểm, hóa trang và phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn” – lãnh đạo Công an huyện Củ Chi nói.

Công an huyện Củ Chi cũng sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường Nguyễn Văn Khạ, Liêu Bình Hương, các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán ăn và địa bàn các xã Tân An Hội, Tân Thông Hội, Thị trấn Củ Chi, khu vực ngã tư Tân Quy.

Đặc biệt, đơn vị sẽ phối hợp Trạm CSGT Tây Bắc/PC08 và Thanh tra giao thông tập trung xử lý tốc độ, quá tải trọng, xe mù mờ… tại đường Tỉnh lộ 8, Tỉnh lộ 2, Tỉnh lộ 15, các khu vực địa bàn giáp ranh với huyện Củ Chi.

Công an huyện Củ Chi cho biết sau hơn một tháng triển khai các kế hoạch này, lực lượng chức năng đã xử lý 82 trường hợp chở hàng vượt quá tải trọng, 228 vi phạm nồng độ cồn, 52 trường hợp chạy quá tốc độ, tổng số tiền phạt hơn 2,3 tỉ đồng.

“Từ đây đến cuối năm 2022, công an địa phương sẽ tích cực phối hợp các lực lượng, áp dụng nhiều hình thức xử lý để kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn” - Công an Củ Chi thông tin.

LÊ THOA