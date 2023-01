Công an Đồng Nai khuyến cáo đề phòng cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán

(PLO)- Nghiêm cấm thắp hương, đốt vàng mã trong chợ, siêu thị và trung tâm thương mại.

Nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân nguy cơ cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân, hộ kinh doanh về các biện pháp chủ động phòng, ngừa.

Để phòng ngừa cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán và mùa nắng nóng, Công an tỉnh khuyến cáo cá nhân, hộ gia đình: không sắp xếp hàng hóa, vật dụng gần nguồn lửa, nguồn nhiệt và lấn chiếm lối đi, cửa thoát hiểm; phải có người trông coi khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, cỏ rác.

Người dân tắt các thiết bị điện, khóa van gas khi không sử dụng; trang bị bình chữa cháy xách tay, chuẩn bị sẵn nước và các phương tiện chữa cháy ban đầu để kịp thời dập tắt đám cháy chủ động mở lối thoát hiểm thứ 2, chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Còn tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng nên đều dự trữ lượng lớn hàng hóa, điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Do đó, công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo các hộ kinh doanh sắp xếp, bố trí hàng hóa phải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các thiết bị, dụng cụ sử dụng điện, đường dây dẫn điện. Hàng hóa không được che khuất phương tiện PCCC và CNCH.

Thiết bị điện, dây diện phải đảm bảo đúng kỹ thuật an toàn. Tuyệt đối không buôn bán dầu không khói, tàng trữ xăng dầu, cồn, gas và hóa chất dễ cháy khác ở trong nhà chợ. Nghiêm cấm thắp hương, đốt vàng mã trong chợ, siêu thị và trung tâm thương mại. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động….

Người dân hãy cài đặt app Báo cháy 114; khi có sự cố cháy, nổ gọi ngay số điện thoại 114 hoặc sử dụng app Báo cháy 114.

VŨ HỘI