Công an TP.HCM nói gì về việc người vi phạm nồng độ cồn tăng?

(PLO)- Trong đợt cao điểm, Công an TP.HCM đã thực hiện kiểm soát, phát hiện, xử lý 2.256 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Chiều 21-12, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã có thông tin về kết quả xử lý nồng độ cồn trong đợt cao điểm từ 16-11 đến 15-12.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết trong đợt cao điểm, Công an TP đã thực hiện kiểm soát, phát hiện, xử lý 2.256 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. So với cùng kỳ năm 2022, con số này tăng 1.095 trường hợp (94%).

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin về kết quả xử lý nồng độ cồn trong đợt cao điểm từ 16-11 đến 15-12. Ảnh: THÀNH NHÂN

Lý giải về việc trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng 94% so với cùng kỳ, ông Hà cho biết đây là thời điểm công an TP mở cao điểm xử lý nồng độ cồn.

“Công an TP đã tăng cường các tổ công tác, tăng cường trang thiết bị cho công an quận, huyện xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời, thực hiện kiểm tra triệt để, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, do đó ghi nhận số lượng người vi phạm cao” - ông Hà nhìn nhận.

Cũng theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, trong thời gian đầu triển khai cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, Công an TP ghi nhận số lượng người vi phạm tăng cao. Tuy nhiên càng về sau, số người vi phạm đã giảm dần do người dân đã ý thức, chấp hành nghiêm chỉnh quy định.

Về tình hình tai nạn giao thông, ông Hà cho biết từ 16-11 đến 15-12, Công an TP.HCM ghi nhận 180 vụ tai nạn, làm 40 người chết và 131 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông tăng tám vụ và giảm 10 người tử vong.

BẢO PHƯƠNG