Công bố đội hình tiêu biểu Premier League, MU lập kỷ lục buồn 21/08/2024 11:28

Phil Foden của Man City đã được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA khi Đội hình tiêu biểu năm 2023 - 2024 được công bố. Manchester City đã giành chức vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp vào mùa giải trước, vượt qua Arsenal hai điểm trong một cuộc đua căng thẳng, với sự tỏa sáng của Phil Foden đóng vai trò rất lớn.

Phil Foden đã được các đồng nghiệp vinh danh và sau đó anh đã đặt mục tiêu đạt thành công hơn nữa với Man City. Foden đã được trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp (PFA) tại buổi lễ trao giải ở Manchester vào đêm 20-8 (giờ Anh) sau khi ngôi sao người Anh này giúp Man City giành chức vô địch thứ tư liên tiếp vào mùa giải trước. Điều đó diễn ra sau khi Foden cũng được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội nhà báo bóng đá. Bunny Shaw giành chiến thắng áp đảo khi cô cũng thắng cả hai giải thưởng trên ở hạng mục dành cho nữ.

Arsenal có 5 cầu thủ nằm trong đội hình tiêu biểu Premier League. ẢNH: GETTY

Man City cũng có Erling Haaland, Kyle Walker và Rodri trong Đội hình tiêu biểu Premier League của PFA với tất cả các giải thưởng do các thành viên PFA bình chọn. Foden, người đã nhận giải thưởng tại Manchester vào đêm thứ Ba, cho biết: "Giành được giải thưởng này là một điều rất đặc biệt và đó là điều mà tôi rất tự hào và biết ơn.

Được các đồng nghiệp công nhận theo cách này có ý nghĩa vô cùng to lớn, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã bình chọn cho tôi. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Pep Guardiola, các HLV của Man City và tất cả các đồng đội của tôi vì họ đã giúp tôi cố gắng và trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Tôi cũng muốn chúc mừng Kyle Walker, Rodri và Erling Haaland vì đã được bầu vào Đội hình tiêu biểu Premier League của PFA vì thật tuyệt khi thấy chất lượng tuyệt vời của họ được công nhận theo cách như vậy. Mùa giải trước là một mùa giải rất đặc biệt đối với tất cả mọi người tại Man City, nhưng bây giờ tất cả sự tập trung của chúng tôi là việc cố gắng đạt được nhiều thành công hơn trong mùa giải này".

Phil Foden là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. ẢNH: PA

Cole Palmer là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League nhưng không có tên trong đội hình tiêu biểu. ẢNH: PA

Bunny Shaw, người đã bình phục chấn thương để tham gia chuyến du đấu trước mùa giải của đội nữ Man City, cho biết: "Tôi vừa vui vừa tự hào khi nhận được giải thưởng này, được đồng nghiệp công nhận theo cách như vậy là một vinh dự rất đặc biệt. Tôi cũng muốn cảm ơn các đồng đội và toàn thể ban huấn luyện vì nếu không có họ, điều này sẽ không thể xảy ra”.

Ngôi sao của Chelsea Cole Palmer đã được trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA tại buổi lễ. Grace Clinton của Tottenham đã nhận giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất dành cho nữ. Crysencio Summerville đã được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của giải Championship sau mùa giải thành công của anh cùng Leeds United, trong khi Alfie May của Charlton giành giải cầu thủ hay nhất League One và Jodi Jones của Notts County nhận được giải thưởng này của League Two.

Đội hình tiêu biểu Premier League 2023 - 2024. ẢNH: SUN SPORTS

MU mùa thứ hai liên tiếp không có ai được trao danh hiệu tại Premier League. ẢNH: GETTY

Đội hình tiêu biểu Premier League 2023 - 2024: Raya (Arsenal); Walker (Man City), Gabriel, Saiba (Arsenal), Van Dijk (Liverpool); Rodri (Man City), Rice, Odegaard (Arsenal); Foden, Haaland (Man City), Watkins (Aston Villa).

Như vậy, có thể thấy đội hình tiêu biểu Premier League là sự thống trị của Man City và Arsenal, nhà vô địch Premier League có 4 cầu thủ, còn đội á quân có 5 cầu thủ, trong khi Liverpool, Aston Villa có 1 cầu thủ.

Manchester United lập kỷ lục buồn khi đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League mà “quỷ đỏ” có 2 mùa giải liên tiếp không có cầu thủ nào nằm trong đội hình tiêu biểu và cũng không có ai giành giải cá nhân. Nhiều người hâm mộ và chuyên gia bóng đá cũng bức xúc vì Cole Palmer của Chelsea dù giành giải cầu thủ trẻ hay nhất cùng 22 bàn ở Premier League mùa trước nhưng không có tên trong đội hình tiêu biểu.