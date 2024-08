MU đồng ý chuyển nhượng một hậu vệ 20/08/2024 12:01

Cầu thủ trẻ Will Fish của Manchester United đã gây ấn tượng khi được cho mượn tại CLB Hibernian ở Scotland mùa giải trước và được một số CLB để mắt tới. Giờ đây, Will Fish chuẩn bị hoàn tất việc rời Old Trafford vĩnh viễn.

Hậu vệ Will Fish sẽ chia tay MU để gia nhập Cardiff City theo hợp đồng dài hạn. Fish, 21 tuổi, đã rất muốn ra đi vào mùa hè này để được chơi bóng thường xuyên, sau khi gây ấn tượng trong thời gian chơi bóng 1 mùa giải dưới dạng cho mượn ở Hibernian với 45 lần ra sân.

Một số CLB đã đưa ra lời đề nghị hỏi mượn hoặc mua đứt Fish, nhưng Fish quyết tâm rời Old Trafford vĩnh viễn. Hiện tại, CLB của xứ Wales Cardiff đã đạt được thỏa thuận với MU về vụ chuyển nhượng Will Fish.

MU đồng ý chuyển nhượng một hậu vệ khi Will Fish sẽ gia nhập Cardiff. ẢNH: GETTY

Động thái này vừa ngọt ngào vừa đắng cay đối với Will Fish khi anh buộc phải rời khỏi câu lạc bộ thời thơ ấu của mình. Nhưng với việc Fish không thể chen chân vào đội 1 MU, đã đến lúc anh phải đi tìm thử thách mới để vực dậy sự nghiệp.

Will Fish đã tham gia chuyến du đấu tại Mỹ trước mùa giải của MU và anh bị chấn thương trong trận đấu với Liverpool. Theo tờ Manchester Evening News (Anh), Will Fish ra đi với những lời chúc tốt đẹp nhất từ MU.

Sinh ra tại Denton, Will Fish đã có trận ra mắt Manchester United dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. Anh ra sân trong trận Manchester United gặp Wolves ở vòng cuối cùng Premier League vào tháng 5-2021 khi mới 17 tuổi.