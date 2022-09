CSGT tuyên truyền văn hóa giao thông tử tế cho học sinh, đoàn viên thanh niên

Ngày 19-9, thực hiện “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tuyên truyền các quy tắc giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho 1.200 học sinh và 115 giáo viên, cán bộ, nhân viên Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (Phan Thiết).

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT cũng tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trả lời đúng các câu hỏi giao lưu về ATGT.

Cũng trong đợt cao điểm này, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa của đoàn viên, thanh thiếu niên khi tham gia giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh cũng đã phối hợp tham gia với Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2022” với 300 đoàn viên tham dự.

Trước đó, Phòng CSGT công an tỉnh Bình Thuận cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền an toàn giao thông với đồng bào các dân tộc.

Lực lượng CSGT cũng đã tặng mũ bảo hiểm cho 150 là cán bộ mặt trận tại khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận, Bí thư chi bộ, chi hội trưởng các Hội - Đoàn thể, tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản, đại diện một số hộ nhân dân và một số người có chức sắc, uy tín, tiêu biểu trong các tôn giáo, cộng đồng dân cư tại xã Phan Sơn (Bắc Bình) và xã Phú Lạc (Tuy Phong).

Được biết, tất cả các buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT đều đặt câu hỏi giao lưu về ứng xử văn hóa, tử tế trong các tình huống tham gia giao thông nếu gặp phải bởi gần đây nhiều hành vi, hành xử thô bạo liên tục xảy ra khi chỉ va quẹt nhỏ trên đường…

Các hoạt động trên cho thấy sự đa dạng trong tuyên truyền. Đặc biệt là vận động được những người có chức sắc trong đồng bào dân tộc, công động dân cư cùng tham gia vào công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức của người tham giao thông, xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh, an toàn.