Cử tri Đà Nẵng than phiền chuyện ô nhiễm tiếng ồn, thiếu thuốc chữa bệnh

(PLO)- Nhiều cử tri bày tỏ bức xúc khi các cơ sở y tế không đủ thuốc chữa bệnh để bán cho bệnh nhân.

Chiều 5-10, đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri Trần Quang Việt than phiền về việc nhiều nhà hàng mở nhạc quá lớn vào ban đêm, hay các nhà dân mở karaoke công suất lớn ảnh hưởng đến khu dân cư, khiến người dân mất ăn mất ngủ.

Trong khi đó, theo cử tri Nguyễn Văn Thuận, ông và một số người dân khác thời gian gần đây đi khám bệnh ngoại trú tại các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng thì đều được thông báo là nhà thuốc của bệnh viện không đủ thuốc để bán theo đơn của bác sĩ.

“Các bác sĩ nói cầm đơn ra ngoài mua thuốc. Nhiều ý kiến nói chưa đấu thầu thuốc được. Người dân đến bệnh viện khi về đều than phiền việc này”, ông Thuận nói.

Các cử tri khác đề nghị Trung ương và địa phương có giải pháp căn cơ để trị dứt điểm nạn tín dụng đen, đòi nợ thuê thường xuyên khủng bố con nợ. Hay việc giá xăng dầu đã giảm nhưng giá các mặt hàng thiết yếu vẫn neo ở mức cao.

Trả lời cử tri về chuyện ô nhiễm tiếng ồn, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy cho hay thời gian qua đã chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra quyết liệt.

Vừa qua, quận Liên Chiểu đã ra bảy quyết định xử phạt về ô nhiễm tiếng ồn với tổng mức phạt 90 triệu đồng. Tuy nhiên theo ông Huy, để kiểm tra xử lý việc này có một số vấn đề khó khăn.

“Riêng công an quận không thể triển khai được, vì muốn xác định vi phạm phải đo đạc. Công an phải phối hợp với các lực lượng, mời Phân viện miền Trung về an toàn lao động và ô nhiễm môi trường bố trí máy móc đến đo thì mới có căn cứ xử lý được”, ông Huy cho hay.

Ông Trần Chí Cường, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH Đà Nẵng cho hay, Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường các giải pháp đảm bảo thuốc men và trang thiết bị y tế để chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trước mắt, Luật khám, chữa bệnh sẽ được thông qua tại kỳ họp Quốc hội sắp tới. Tiếp đó là Luật đấu thầu, Luật giá cũng sẽ được góp ý trong kỳ họp tới và thông qua tại kỳ họp tiếp theo.

“Với những hành lang pháp lý hoàn thiện hơn hy vọng tháo gỡ được những khó khăn mà các cơ sở y tế hiện nay đang gặp phải”, ông Cường nói.

