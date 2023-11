Cửa nhôm Xingfa 4 cánh xếp trượt tại Sundoor có ưu – nhược điểm gì?

✅ Cửa nhôm Xingfa 4 cánh xếp trượt có độ an toàn, chắc chắn



- Cửa nhôm Xingfa 4 cánh xếp trượt được thiết kế với nhôm Xingfa chất lượng cao đảm bảo độ bền và độ an toàn cao.

- Nhôm Xingfa có tính năng chống ăn mòn và chống thời tiết, giúp tăng độ bền cho cửa.

- Thiết kế 4 cánh cũng giúp phân bố tải trọng đều trên các bản lề và trục trượt. Điều này giảm thiểu tối đa sự rung lắc và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

- Để tăng độ bền cho cửa nhôm Xingfa 4 cánh xếp trượt, các kết cấu phụ trợ như bản lề, tay nắm và khóa cửa cũng được sản xuất bằng các loại vật liệu có độ bền cao.

- Để đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng, cửa nhôm Xingfa 4 cánh xếp trượt thường được trang bị khóa đơn, khóa 3 chốt hoặc khóa vân tay, đồng thời còn có thêm hệ thống bảo vệ chống trộm, chống nước, chống cháy nổ. Tất cả giúp người dùng yên tâm và an tâm hơn khi sử dụng cửa nhôm Xingfa này.