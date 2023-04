Cúp Truyền Hình: Petr Rikunov vô đối, Lộc Trời ôm trọn 3 giải thưởng lớn

(PLO)- Tay đua người Nga, Rikunov khiến đồng hương cũng là đương kim áo vàng Igor Frolov “mất điện” ở chặng 15 quyết định của Cúp Truyền Hình – Tôn Đông Á 2023.

Chặng đua dài 116 km, xuất phát từ TP Phan Rang – Tháp Chàm lên TP cao nguyên Đà Lạt (lâm Đồng). Các tay đua chinh phục hai ngọn đèo Ngoạn Mục và Mimosa, nhưng không có bất ngờ nào xảy ra khi chứng kiến chiến thắng chặng thứ 6 của tay đua Tập đoàn Lộc Trời - Petr Rikunov.

Rút kinh nghiệm sau lần thua “nước khuya” (những km cuối hành trình) ở chặng vượt đèo An Khê và Mang Yang (chặng 11), Igor Frolov dù lợi thế (TP.HCM Vinama) do có được sự hỗ trợ của Vladislav Duiunov (TP.HCM New Group) đã không còn mạo hiểm tách tốp, chơi đòn đôi công trước đối thủ đàn em.

Sau khi Frolov trở thành VĐV đầu tiên lên đỉnh đèo Ngoạn Mục chính thức đoạt áo chấm đỏ với 90 điểm thưởng, tốp đầu bao gồm 4 ngoại binh Igor Frolov, Vladislav, Rikunov, Javier Perez (Nhựa Bình Minh Bình Dương) bắt đầu được hình thành.

Khoảng cách tốp đầu so với phần còn lại của đoàn đua được nhóm 4 “ông tây” liên tục nới rộng. Nếu như thời điểm tại đỉnh đèo Ngoạn Mục khoảng chừng 4 phút, thì cách biệt được nâng lên 7-8 phút sau đỉnh đèo Mimosa.

Suốt dọc hành trình, Frolov và Vladislav nhiều lần bàn kế “cắt đuôi” Rikunov nhưng hầu như không có cuộc tấn công nào xảy ra cho đến khi tay đua thuộc biên chế Tập Đoàn Lộc Trời “lấy công bù thủ”, bất ngờ tăng tốc hòng chiếm ưu thế trước mức đến Đà Lạt.

Bất chấp sự rượt đuổi ráo riết của hai đối thủ, Rikunov vẫn tung những cú nhấn bàn đạp mạnh mẽ đánh bại Igor Frolov, Vladislav giành chiến thắng 3 giờ 01’22” (tốc độ trung bình 38,375 km/ giờ), đem về chiến thắng chặng thứ 9 về cho đội đua miền Tây đồng thời bảo toàn “cú đúp” giải áo vàng và áo xanh.

Cán mức đến sau tốp đầu hơn 9 phút, tay đua Nguyễn Thắng (TP.HCM Vinama) cũng duy trì thành công giải thưởng áo cam, sau các cuộc rượt đuổi nghẹt thở với đối thủ đang giữ áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7).

Song song với cuộc chiến áo vàng, trận chiến tranh chức vô địch đồng đội cũng diễn ra cực kỳ căng thẳng giữa 2 “ông lớn” khi TP.HCM Vinama chỉ kém Tập Đoàn Lộc Trời 1 phút 24 giây trên bảng tổng sắp. Thế nên, khoảnh khắc chờ đợi VĐV thứ 3 của hai đội cán mức đến càng hồi hộp đến thót tim cho đến khi bóng dáng của Nguyễn Văn Dương xuất hiện. HLV Lê Thành Liêm đã nhảy cẫng và hét lớn: “Hay quá Dương ơi, chúng ta vô địch đồng đội rồi”.

Sau chuỗi 5 chặng vượt đèo, ngày mai (19-4) các tay đua được nghỉ ngơi thả lỏng tại xứ sở ngàn hoa trước khi bước vào chặng 16, TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc.

MINH QUANG