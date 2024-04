Cứu 1 thanh niên đi tắm giải nhiệt bị đuối nước 30/04/2024 10:50

(PLO)- Người dân và cảnh sát ở Nghệ An đã kịp thời cứu thanh niên 23 tuổi đi tắm giải nhiệt bị đuối nước.

Sáng 30-4, lãnh đạo UBND thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An, cho biết anh VCC (23 tuổi, trú thị trấn Đô Lương) bị đuối nước ở khu vực đập Bara Đô Lương đã được cứu sống.

Anh C được cứu đưa lên bờ và sơ cứu.

Trước đó, chiều 29-4, trời nắng nóng hơn 40 độ, anh C cùng một số người bạn ra khu vực đập thuỷ lợi Bara Đô Lương (xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) tắm, giải nhiệt.

Quá trình tắm, anh C không may bị đuối nước. Thời điểm đó, người dân vừa báo cơ quan chức năng vừa cứu vớt anh C đưa lên bờ.

Clip anh VCC bị đuối nước, được đưa lên và sơ cứu.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, cho biết nhận được tin báo có nạn nhân đuối nước tại khu vực đập Bara Đô Lương lúc 18 giờ 23 phút.

Khi lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, người dân đã đưa được anh C lên bờ. Lúc đó, anh C đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ đưa anh C đến bệnh viện cấp cứu.

Thượng uý Nguyễn Văn Long (công tác tại Công an xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu) đã nhanh chóng sơ cấp cứu và phối hợp lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu.

Hiện sức khoẻ anh C đang dần hồi phục.