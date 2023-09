Cứu 3 ngư dân lật thuyền, ôm can nhựa lênh đênh trên biển nhiều giờ

(PLO)- Lúc ra khơi gặp thời tiết sóng to, gió lớn làm chìm thuyền, ba ngư dân ôm can nhựa bơi lênh đênh trên biển.

Trưa 25-9, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, ba ngư dân gặp nạn phải bơi lênh đênh trên biển bốn giờ đồng hồ đã được cứu sống.

Nỗ lực cứu các ngư dân gặp nạn trên biển.

Đó là ba ngư dân Nguyễn Văn Tùng (38 tuổi) và ông Nguyễn Văn Thuấn (42 tuổi, cùng trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và ông Võ Đức Hùng (48 tuổi, trú Quảng Bình).

Sáng sớm nay, anh Tùng cùng ông Thuấn và ông Hùng đi trên một con thuyền, ra khơi khai thác sò ở khu vực biển hòn Én. Lúc đang khai thác ở vị trí cách đất liền Hà Tĩnh, Quảng Bình, khoảng 3 hải lý thì không may gặp sóng to, gió lớn, thuyền bị lật. Ông Hùng cùng anh Tùng và ông Thuấn phải ôm can nhựa bơi lênh đênh trên biển.

Người dân ra bờ biển dõi theo công tác tìm kiếm, cứu các ngư dân.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Kỳ Xuân cùng người dân thôn Lê Lợi, thôn Xuân Thắng (xã Kỳ Xuân) cùng bộ đội biên phòng đã kịp thời, nỗ lực, hỗ trợ ứng cứu. Sau hơn 4 giờ tìm kiếm, các lực lượng đã cứu được ông Hùng cùng anh Tùng và ông Thuấn. Cả ba ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn.

